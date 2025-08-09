Ariadna Ayala, presidenta municipal, recibe en Atlixco el Segundo Foro Regional por la Participación Política de las Mujeres

Staff/RG

Atlixco fue sede del Segundo Foro Regional del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, un espacio clave para el impulso de la equidad de género en la vida pública.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala y la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancur, encabezaron este esfuerzo conjunto para visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres en la política y fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen sus derechos.

El foro reunió a destacados y destacadas ponentes como la propia fiscal Idamis Pastor Betancur; Yadira Lira Navarro, secretaria de las Mujeres; la magistrada Irma Josefina Montiel Rodríguez, en representación del Instituto Electoral del Estado; y el maestro Israel Arguello Boy, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Frente a la senadora de la república Liz Sanchez, diputadas, funcionarias atlixquenses y ciudadanía comprometida con una democracia incluyente, se abordaron temas fundamentales como la violencia política de género, los derechos electorales de las mujeres y los mecanismos legales para prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de agresión o discriminación política.

En su intervención, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio la bienvenida a las autoridades y participantes, destacando que foros como este son indispensables para seguir avanzando hacia una sociedad más justa.

“Aún hay mucho por hacer. Desde mi trinchera y el ámbito de mi competencia, trabajo todos los días para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y para que cada vez más podamos participar en la vida pública en condiciones de igualdad”, afirmó Ariadna Ayala.

Ayala reconoció que, pese a los avances logrados, aún persisten barreras que impiden a muchas mujeres acceder y mantenerse en espacios de decisión, lo que evidencia la deuda histórica con la participación política femenina.

Con este foro, Atlixco se posiciona como un municipio comprometido con la transformación democrática desde una perspectiva de género.