Realiza Gobierno de Tonantzin Fernández faena comunitaria en la Guardería DIF de Xixitla

Staff/RG

Con la participación de diversas áreas del Ayuntamiento, rehabilitaron el inmueble para recibir a más niñas y niños

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con todos los sectores de la sociedad, en especial con los más vulnerables y quienes más apoyo requieren.

Bajo esa premisa, la presidenta municipal visitó la Guardería DIF de Santa María Xixitla, donde se llevó a cabo una rehabilitación integral del inmueble para ampliar su capacidad y así apoyar a madres y padres de familia en el cuidado y desarrollo de sus hijas e hijos.

En coordinación con áreas como el DIF Municipal, el Organismo de Limpia y Servicios Públicos, se realizó una faena comunitaria que incluyó limpieza de suelos, ventanas, puertas y mobiliario; poda de césped y vegetación; pinta de muros y techos; así como la supervisión de la estructura para garantizar su seguridad.

La alcaldesa anunció que se buscará incrementar el cupo de admisión para recibir a más niñas y niños, con el objetivo de ser un verdadero aliado de las familias cholultecas en cada etapa del crecimiento de sus menores.

Finalmente, señaló que estas acciones de mejora y mantenimiento continuarán en diversas instituciones municipales, en alineación con las políticas estatal y federal para proteger a los más vulnerables, fortalecer el tejido social y construir un futuro con mayores oportunidades para todas y todos.