Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto)

Staff/RG

Al primer trimestre de 2025, un total de 30.4 millones de personas tenían de 15 a 29 años; 51.0 % eran mujeres y 49.0 %, hombres.

De las personas jóvenes, 15.9 millones (52.3 %) eran económicamente activas y 14.5 millones (47.7 %) no realizaban alguna actividad económica.

85.9 % de las y los jóvenes fuera de la actividad económica no estaba disponible para trabajar, situación más común en las mujeres (87.3 %), que en los hombres (83.6 %).

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece un panorama laboral de las personas jóvenes, con base en la información del primer trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

I. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN JOVEN

En el primer trimestre de 2025, en México había 30.4 millones de personas jóvenes (de 15 a 29 años), cifra que representó 23.3 % del total de la población (130.4 millones): 51.0 % correspondió a mujeres y 49.0 %, a hombres. Según su edad, 37.0 % tenía de 15 a 19 años; 33.1 %, de 20 a 24 años y 29.9 %, de 25 a 29 años.

Las personas de 15 años y más en México ascendían a 102.3 millones, de las cuales 60.5 millones pertenecían a la población económicamente activa (PEA). De esta población, 15.9 millones eran jóvenes, que representaron 26.3 % de la PEA; de ellas, 39.6 % era mujer y 60.4 %, hombre.

El total de la población no económicamente activa (PNEA) sumaba 41.8 millones, dentro de la cual se encontraban 14.5 millones de personas jóvenes (34.7 %). De estas, 63.4 % era mujer y 36.6 %, hombre.

II. TASAS DE DESOCUPACIÓN Y DE INFORMALIDAD LABORAL

La tasa de desocupación general de la población de 15 años y más se ubicó en 2.5 % de la PEA, mientras que entre las personas jóvenes fue de 4.8 por ciento. La tasa de informalidad laboral alcanzó 54.3 % de la población general, en tanto que para el grupo de 15 a 29 años fue de 58.8 por ciento.

III. POBLACIÓN JOVEN FUERA DEL MERCADO LABORAL

La PNEA de 15 a 29 años en México se distribuía por grupos de edad de la siguiente manera: 56.2 % tenía de 15 a 19 años; 28.4 %, de 20 a 24 años y 15.4 %, de 25 a 29 años. En cuanto a su escolaridad, 39.8 % contaba con educación básica; 39.0 %, con educación media superior; 20.0 %, con educación superior y 1.1 % carecía de instrucción formal

De la PNEA joven, 14.1 % estaba disponible para trabajar, mientras que 85.9 %, no. Según sexo, la condición de no disponibilidad se presentó en 87.3 % de las mujeres y en 83.6 % de los hombres

En cuanto a la situación conyugal de las personas jóvenes no económicamente activas y no disponibles para trabajar, 69.7 % de las mujeres y 97.9 % de los hombres eran personas solteras, 19.5 % de las mujeres vivía en unión libre y 9.6 % estaba casada

Respecto a las mujeres jóvenes no económicamente activas no disponibles para trabajar según número de hijas o hijos: 72.5 % no tenía; 14.9 % contaba con 1; 9.1 %, con 2 y 3.6 %, con 3 y más hijas o hijos

Al analizar la actividad no económica de la población joven no disponible para trabajar, de las mujeres, 54.6 % estudiaba; 42.7 % se dedicaba a quehaceres domésticos; 2.0 % lo hacía en otras actividades, como la prestación de servicios de cuidado a familiares o enfermos en el hogar y 0.8 % estaba incapacitada permanentemente. En el caso de los hombres, 82.5 % estudiaba; 8.2 % realizaba quehaceres domésticos; 7.2 % estaba involucrado en otras actividades y 2.2 % padecía alguna limitación física o mental permanente que le impedía trabajar