Versátiles, jugosas y de temporada: así puedes aprovechar las cerezas este verano

Staff/RG

Comer una cereza fresca es una experiencia sensorial que atesorarás en tu paladar cada verano.

Las cerezas son muy versátiles a nivel gastronómico, por lo que son ideales para comerlas en platillos dulces o salados.

Llegamos a la mitad de temporada de las Cerezas de Verano en México y justo en este punto encontrarás las cerezas más grandes y dulces del mercado.

Las cerezas frescas son uno de los placeres más esperados del verano. Con su sabor jugoso, su color vibrante y su textura única, esta fruta de temporada ofrece una experiencia sensorial difícil de igualar.

Al morder una cereza fresca, lo primero que notas es su piel tersa y brillante, que ofrece una ligera resistencia antes de liberar un jugo dulce y refrescante, con matices ácidos que despiertan el paladar. Su sabor es intenso y frutal evoca el verano en su forma más pura, mientras que su textura firme y suave convierte cada bocado en un momento placentero.

Llegamos a la mitad de la temporada de Cerezas del Noroeste, y el verano nunca supo tan bien. Esta fruta es una de las más versátiles en la cocina. Existen un sinfín de formas de comerlas y este es el mejor momento para incluirlas en tu dieta diaria y sacarles todo el provecho, ya que su frescura y sabor alcanzan su punto máximo en estos días. Por ello, te compartimos los momentos ideales de consumo que transformarán tu día con su sabor jugoso y su vibrante color:

Naturales: si nunca has probado una cereza fresca, el sabor te va a enamorar. Su sabor fresco y directo es perfecto para quienes buscan un snack práctico y naturalmente delicioso. Muchas personas las disfrutan solas, como tentempié entre comidas o como parte de una alimentación ligera y equilibrada

Por la mañana: Incluirlas en smoothies, bowls o con yogurt natural puede añadir un toque especial al desayuno. Su color y sabor aportan una nota vibrante a cualquier preparación matutinaEntre comidas: Su dulzura natural las convierte en una opción práctica para llevar contigo, sin necesidad de preparación. Una alternativa fácil que puedes llevar contigo.

En tus postres y platillos: Tartas, mermeladas, helados, carnes al horno o ensaladas: las cerezas se adaptan tanto a recetas dulces como saladas. Combinan bien con ingredientes como quesos suaves, frutos secos, balsámicos o frutas de verano como duraznos y berries.

“Las Cerezas de Verano son un verdadero tesoro de la temporada: su inigualable sabor y frescura las hacen irresistibles al natural, pero también son una aliada perfecta en la cocina. Su versatilidad gastronómica permite integrarlas en bebidas, ensaladas, platos fuertes y postres, elevando cualquier preparación con un toque único, vibrante y delicioso.”, compartió Juan Carlos Moreira, representante en México de Cerezas del Noroeste.

¿Y si te sobran cerezas?, existe la posibilidad de congelarlas —con o sin hueso— para conservarlas por más tiempo y seguir disfrutándolas fuera de temporada. ¿Quieres saber cómo deshuesarlas fácilmente? Descúbrelo en nuestra sección de Recetas en Cerezas de Verano.

La temporada de Cerezas del Noroeste continúa disponible hasta mediados de agosto en puntos de venta como supermercados, mercados sobre ruedas y tiendas especializadas. Este puede ser el momento perfecto para probar nuevas recetas o simplemente dejarte sorprender por su sabor natural.