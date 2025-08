¡Atención Karen! Así puedes consentir y bañar fácil y rápido a tu michi para celebrar el Día Internacional del Gato

Staff/RG

Más allá de la creencia popular de que los gatos se asean solos, su bienestar depende en gran medida de la ayuda humana, especialmente cuando se trata del baño e higiene.

Ciudad de México a 1 de agosto de 2025.- El Día Internacional del Gato se realiza cada 8 de agosto, y para celebrar a los michis como es debido, Grupo Grisi, a través de su línea Gato Consentido, hace un llamado para recordar la importancia vital de la higiene en la vida de estas adorables mascotas.

Bañar a un gato con agua y shampoo tradicional suele ser una tarea titánica; la mayoría de los felinos simplemente detestan el agua. Sin embargo, mantener la higiene es fundamental para su salud y bienestar. Es aquí donde los productos de aseo en seco se transforman en los mejores aliados para cualquier dueño de gatos.

Gato Consentido de Grisi Pet Care es una innovadora marca que cuida a tu gatito y tu hogar con productos prácticos y naturales con fórmulas suaves, pensadas especialmente para gatos.

Foam de limpieza en seco: De suave aroma es útil para la limpieza diaria, para pieles sensibles, elimina malos olores y disuelve la mugre sin necesidad de agua y enjuague.

Spray anticaída en seco: Ayuda a reducir la caída de pelo y disminuye la formación de bolas de pelo, adicional ayuda a cepillar y desenredar el pelo de tu gatito. No contiene parabenos ni colorantes artificiales.

Repelente de orina: No más marcaje o heces en lugares no deseados, se usa en interiores o exteriores. Tiene fórmula natural de larga duración, elimina malos olores, mantiene al gato alejado del área deseada, aroma cítrico agradable, no daña su olfato y es libre de amoníaco, cloro, triclosán.

5 claves para bañar en seco a los michis

Tener paciencia. Es importante recordar que los gatos son criaturas de hábitos y no les gustan los cambios bruscos.

Introducir el producto gradualmente. Se puede dejar el envase del shampoo en seco cerca del gato para que lo olfatee y se acostumbre a su presencia. También es posible rociar o aplicar un poco en las manos y dejar que el minino huela.

Asociar con cosas buenas. Cada vez que el gato interactúe de forma positiva con el envase o el olor, hay que darle un premio (un snack, caricias, un juguete).

Iniciar con pequeñas cantidades: La primera vez se tiene que aplicar una cantidad muy pequeña del producto en las manos y frotar suavemente una zona pequeña del pelaje del gato, como la espalda, que es una de las áreas menos sensibles.

Crear un ambiente positivo y tranquilo: Es crucial buscar un momento en el que el gato esté relajado y tranquilo, quizás después de una siesta o una sesión de juego.