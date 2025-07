Cero impunidad y refugio seguro para las mujeres: Puebla responde con justicia y protección

-El mandatario recordó que hubo un sexenio en el que el gobierno maquilló las cifras de delincuencia y eliminó oficinas del Ministerio Público en las Juntas Auxiliares.

-El hecho de que hoy se registre un 73% de más denuncias, significa confianza. Ahora las mujeres saben que no hay impunidad y que tienen un refugio en los Centros LIBRE y Casas Carmen Serdán.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobernador Alejandro Armenta resaltó que el hecho de que actualmente se registre un 73 por ciento más de denuncias significa confianza en las y los violentados para denunciar, porque saben que en Puebla hay cero impunidad en los delitos por violencia de género y feminicidios.

Durante la mañanera de este martes, dedicada al tema de la protección a las mujeres, el mandatario estatal recordó que en gobiernos anteriores la violencia no se denunciaba por miedo, y porque en un gobierno se desaparecieron los Ministerios Públicos, con el fin de maquillar la inseguridad. “Desaparecieron los MP´s de las juntas auxiliares, hoy en lugar de desaparecerlos los acercamos a través de los Centros LIBRE y las Casas Carmen Serdán, por eso la gente denuncia”.

La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, detalló que este organismo ha atendido a 6 mil 385 personas; iniciado 2 mil 129 carpetas de investigación; se han judicializado 40 carpetas de investigación y se han dado mil 840 medidas de protección. Lo que significa que las mujeres no van a seguir siendo vulneradas por su agresor, ya que a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal o Municipal se les brinda protección y están pendientes de que no vuelvan a ser lastimadas, que no vuelvan a ser agredidas, ni violentadas.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó que como parte del despliegue territorial, se han celebrado ocho asambleas territoriales “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, de las 31 programadas, con la participación de más de 2 mil 500 mujeres.

Estos encuentros son espacios seguros para el diálogo, donde las mujeres pueden compartir experiencias, identificar problemáticas comunes y construir propuestas colectivas que contribuyan a alcanzar la igualdad sustantiva y erradicar la violencia de género. Asimismo, dio inicio a la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, acompañada de una capacitación con la participación de más de mil mujeres. A la fecha, se han distribuido más de 5 mil cartillas entre instituciones, organizaciones y ciudadanía, a fin de fomentar una cultura de respeto, justicia e igualdad.

En su intervención, el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Juan Carlos Valdez Zayas, destacó que las Casa Carmen Serdán no solo son un espacio físico, sino se constituyen en un refugio en donde se protege, escucha, acompaña y se brinda esperanza y empoderamiento a quienes en algún momento de su vida han sido violentadas y violentados.

Valdez Zayas detalló que desde su creación, en las 18 casas se han otorgado más de 34 mil 325 atenciones entre consultas psicológicas (4 mil 037), asesorías jurídicas (2 mil 953) y talleres de empoderamiento (15 mil 055). Además de proporcionarles albergue a más de 262 mujeres, niñas, niños y adolescentes. A la fecha se han integrado más de 2 mil carpetas de investigación por parte del Ministerio Público.

Por su parte la coordinadora de las Casas Carmen Serdán del SEDIF, Carmen González Serdán, destacó que esta estrategia es respuesta concreta a una realidad que no se puede ignorar, la vocación de estos espacios es reducir los feminicidios, objetivo alcanzado de manera notable desde enero a la fecha.

También, la coordinadora de las Casas Carmen Serdán, refirió algunos testimonios de mujeres y adolescentes que han sido agredidas, mutiladas y ultrajadas y que gracias a la atención que se les brinda, se sienten protegidas, cobijadas, escuchadas y empoderadas, para iniciar otra historia libre de violencia y lograr un entorno de paz.