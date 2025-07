Cronograma de la Jornada 1 del Apertura 2025: día y hora de todos los partidos

JUAN FÚTBOL

La espera ha llegado a su fin, y este fin de semana comienza el Apertura 2025 de la Liga MX. La Jornada 1 que dará inicio a este torneo, ya tiene día y horario confirmados para cada partido.

El futbol mexicano vuelve al ruedo con un campeonato que promete ser apasionante y parejo. Con grandes equipos candidatos al título, sumado a las siempre sorpresas que da el torneo, se espera una temporada increíble.

Día y hora de todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2025

Viernes 11 de julio

Puebla vs Atlas – 19:00 hs (CDMX)

FC Juárez vs América – 21:00 hs (CDMX)

Xolos de Tijuana vs Querétaro FC – 21:05 hs (CDMX)

Sábado 12 de julio

Santos vs Pumas – 19:00 hs (CDMX)

Toluca vs Necaxa – 19:00 hs (CDMX)

Cruz Azul vs Mazatlán – 21:05 hs (CDMX)

Domingo 13 de julio

Pachuca vs Monterrey – 17:00 hs (CDMX)

León vs Atlético de San Luis – 19:00 hs (CDMX)

¿Por qué no juegan Chivas y Tigres la Jornada 1 del Apertura 2025?

El duelo entre Chivas y Tigres por la Jornada 1 del Apertura 2025, no se llevará a cabo porque ha sido aplazado. Este encuentro se disputará recién en septiembre.

Esto se debe a que el Estadio Akron dónde debía jugarse el duelo, está en medio de trabajos para cumplir con los requerimientos técnicos establecidos por FIFA. Es que este reciento será una de las sedes del Mundial 2026, por lo que se ha pedido que el partido se posponga.