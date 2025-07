La demanda y adopción de soluciones en la nube tiene un crecimiento anual superior al 25% en México, revela estudio de TGT ISG

Staff/RG

El mismo escenario se repite en América Latina; para 2026 se espera un aumento en la demanda de soluciones híbridas que utilicen plataformas e hiperescaladores

La demanda y adopción de soluciones en la nube ha crecido en México y en América Latina, alcanzando tasas anuales superiores al 25%, según el estudio ISG Provider Lens™ Microsoft AI and Cloud Ecosystem 2025, producido y distribuido por TGT ISG en Brasil y México. De acuerdo con el informe, las empresas latinoamericanas se han visto impulsadas a incluir soluciones de inteligencia artificial en más del 80% de sus propuestas comerciales para volverse más atractivas. Esto revela tanto la necesidad de invertir en talentos y especialistas calificados como la existencia de una demanda interna para cubrir este requisito. Al mismo tiempo, los proveedores de tecnología locales son incentivados a enfocarse en soluciones digitales o de inteligencia artificial que sean innovadoras.

“El efecto catalizador de la migración a la nube aceleró el camino de digitalización de las empresas, que ahora enfrentan una presión creciente para demostrar el valor de las soluciones tecnológicas. Aunque inicialmente la necesidad de migrar a la nube fue impulsada por la escalabilidad y la disponibilidad, el escenario actual exige modernización y la justificación de un valor tangible, no solo en la infraestructura, sino también en las aplicaciones que impactan directamente la productividad y los resultados del negocio”, comenta Elia San Miguel, distinguished analyst en TGT ISG y autora del estudio.

Según Elia, la disposición para adoptar la inteligencia artificial también es una demanda de los propios consumidores, quienes ahora están mucho más familiarizados con esta tecnología gracias a la digitalización y al uso masivo de herramientas de IA en los teléfonos móviles. Personas de todas las edades y perfiles económicos tienen acceso a ChatGPT, de OpenAI, y a otras soluciones de IA generativa en la palma de la mano. Esto indica que las empresas necesitan modernizar sus operaciones para no quedarse atrás. En este contexto, ya se están produciendo algunos cambios, pues, según el estudio de TGT ISG, sectores tradicionales del mercado mexicano como finanzas, salud y manufactura ahora confían en adoptar la inteligencia artificial.

El estudio también señala que Microsoft ha mostrado un fuerte interés en promover soluciones de nube e inteligencia artificial en México. A finales del año pasado, su CEO Satya Nadella anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para los próximos tres años, con el objetivo de mejorar la infraestructura de IA en el país e incentivar su adopción entre las pequeñas y medianas empresas. Esto incluye la capacitación de 5 millones de personas en el uso de esta tecnología durante ese período. La evolución de Microsoft en el país está liderada por la nube Microsoft Azure, lo que permite que las empresas innoven y ofrezcan experiencias más personalizadas a sus clientes.

El informe ISG Provider Lens™ Microsoft AI and Cloud Ecosystem 2025 para México evalúa las capacidades de 33 proveedores en cuatro cuadrantes: Managed Services for Azure, Microsoft 365 Services, Power Platform Services y AI Services for the Microsoft Clouds.

El informe destaca a Accenture y DXC Technology como Líderes en los cuatro cuadrantes. También reconoce a Capgemini, Kyndryl y SoftwareOne como Líderes en tres cuadrantes cada una. IBM, Logicalis, Softtek y TCS son reconocidas como Líderes en dos cuadrantes cada una, mientras que AlfaPeople, bSide, Infosys y Unisys lo son en un cuadrante cada una.

Además, NTT DATA es reconocida como una Rising Star —empresa con una “cartera prometedora” y “alto potencial futuro”, según la definición de ISG— en dos cuadrantes. Por su parte, KIO, Migesa, Nubiral y Softtek son nombradas como Rising Stars en un cuadrante cada una.