“Man On A Mission” es el nuevo sencillo se The Black Keys

Con su gira “No Rain, No Flowers” se presentarán en el Pepsi Center de la CDMX el jueves 11 de septiembre.

Por Mino D´Blanc.

The Black Keys lanzó “Man On A Mission”, su nuevo sencillo, mismo que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con el sonido inconfundible del exitoso dúo este trabajo muestra un ritmo contagioso.

Bajo el sello Easy Sound/Warner Records, “Man On A Mission” llega después de la finalización de la primera parte de la gira triunfal de la banda en la Unión Americana en la que vendieron alrededor de 80,000 entradas a lo largo de los 12 shows que ofrecieron. El tour que lo disfrutaron miles de asistentes en cada uno de los lugares de costa a costa de los Estados Unidos, incluyó escenarios icónicos como el Red Rocks Amphitheatre y el Greek Theatre.

“No Rain, No Flowers” el decimotercer álbum de estudio de “The Black Keys” será lanzado el viernes 8 de agosto del presente año a través del mismo sello Easy Eye Sound/Warner Records, en donde en sus estudios ubicados en Nashville fue grabado. La banda fue quien lo produjo. Dicho álbum incluye colaboraciones con Rick Nowels y Daniel Tashian quienes son ganadores del Grammy, así como del legendario tecladista y productor Scott Storch (Dr. Dre, The Roots).

Este es el tracklist del disco: 1.- No Rain, No Flowers, 2.- The Night Before, 3.- Babygirl, 4.- Down to Nothing, 5.- On Repeat, 6.- Make You Mine, 7.- Man On A Mission, 8.- Kiss It, 9.- All My Life, 10.- A Little Too High y 11.- Neon Moon.

En relación a la gira que lleva por nombre “No Rain, No Flowers Tour” continuará hasta el mes de septiembre del presente año y tiene confirmados conciertos en escenarios icónicos como el Forest Hills Stadium en la ciudad de Nueva York y el Blossom Music Center en Ohio, estado natal de la banda. Además, encabezarán importantes festivales en Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Suiza, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Italia y España. Cabe mencionar que el jueves 11 de septiembre se presentarán en el Pepsi Center en la Ciudad de México.