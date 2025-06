Dan Cruz lanza “Entre dos amores”, su nuevo sencillo

Se convierte en pionero en el uso de inteligencia artificial en Puebla en videoclips con el de esta canción.

Por Mino D’Blanc

Dan Cruz lanza este sábado 28 de junio la canción “Entre dos amores”, su nuevo sencillo que estará disponible en plataformas digitales, así como el videoclip se podrá disfrutar en su canal oficial de YouTube y en sus redes sociales.

Es una composición autoría del propio artista, quien fiel a su estilo y a su género la grabó en Cumbiatón. La letra habla sobre la difícil decisión que tiene una persona de elegir entre dos amores, ya que con ambos se la pasa muy bien y no le gustaría perder a ninguno.

El productor de la canción es el experimentado guitarrista y arreglista Javier Bernal, quien supo fusionar su talento con el de Dan Cruz para hacer que la canción se convierta en una de las más bailables y preferidas del público.

Cabe mencionar que con el videoclip oficial de “Entre dos amores”, Dan Cruz se convierte en uno de los pioneros en Puebla en el uso de la inteligencia artificial en la grabación, edición y producción de videos musicales, ya que todo fue realizado y procesado en dicho formato.

“Siempre he sido muy inquieto en el uso de las nuevas tecnologías y considero que como artista es necesario ser vanguardia en lo que hacemos. Me gusta mucho involucrarme no solo en la producción de mis canciones, sino también en todo lo que conlleva el contenido audiovisual de las mismas y conociendo la importancia que tiene la inteligencia artificial y todo lo que puede aportar en los videos musicales, decidí aventurarme a usar dicho formato y sus herramientas para que el video de “Entre dos amores” fuera realizado completamente con inteligencia artificial”, comentó Dan Cruz.

Para descargar la canción visitar el link dancruzoficial.bandcamp.com

