¿Y el uranio de Irán tras el ataque de EU? Advierten que es capaz de producir 10 bombas nucleares

La declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre un alto el fuego entre Israel e Irán puede frenar el intercambio de misiles, pero el mayor misterio de la guerra sigue sin resolverse: la ubicación del uranio de Teherán, de grado casi apto para fabricar bombas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoció que apenas cinco días después del inicio del conflicto sus inspectores habían perdido el rastro de los 409 kilogramos de uranio altamente enriquecido de Irán, suficiente para 10 ojivas nucleares si el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, opta por fabricar armas.

¿Cómo se transporta el uranio?

La reserva puede almacenarse en 16 cilindros de 91.4 centímetros de altura, según estimaciones publicadas por los organismos reguladores estadounidenses, o aproximadamente el tamaño de un tanque de buceo grande. Cada uno pesaría unos 25 kilos, lo suficientemente ligero como para transportarlo a un lugar secreto a pie o en la parte trasera de un vehículo pequeño.

Incluso si Israel y Estados Unidos destruyeron efectivamente la infraestructura de enriquecimiento de Irán en el futuro previsible —y la evidencia hasta la fecha está lejos de ser clara— el riesgo es que el uranio que ya se encuentra en un grado cercano al de las armas podría quedar oculto indefinidamente.

“Es necesario que cese las hostilidades para que prevalezcan las condiciones de seguridad necesarias para que Irán pueda permitir que los equipos del OIEA entren a los sitios para evaluar la situación”, dijo Grossi el lunes en una sesión de emergencia de la junta directiva del organismo de control de las Naciones Unidas.

La ubicación desconocida del combustible nuclear de Irán subraya el carácter de alto riesgo de la decisión de Israel de emprender acciones militares contra la República Islámica hace casi dos semanas, un llamado realizado después de que cinco rondas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán no lograron un acuerdo.

¿EU logró destruir el uranio con su ataque a las bases nucleares de Irán?

Antes de los ataques, los observadores del OIEA mantenían un seguimiento meticuloso del inventario de uranio declarado de Irán, inspeccionando más de un sitio al día para garantizar que el material estuviera contabilizado y no se desviara para su uso en armas.

Pero los ataques israelíes del 13 de junio llevaron a Irán a reubicar el material en una instalación no declarada, incluso antes de que Estados Unidos se uniera con tecnología de bombardeo más avanzada el fin de semana pasado.

Si bien Grossi exigió a la República Islámica que informe a sus inspectores sobre la nueva ubicación, no hay garantía de que se les permita el acceso, se mantenga o no el alto el fuego.

La Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní aprobó esta semana las líneas generales de un proyecto de ley que obligaría al gobierno a suspender su cooperación con el OIEA. Esto significaría la suspensión de toda colaboración con el organismo de control atómico “hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país”, según Mizan, la agencia de noticias jurídica iraní.

Los líderes iraníes criticaron al OIEA por no defender sus derechos en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, un acuerdo internacional fundamental alcanzado hace medio siglo para prevenir la proliferación de armas atómicas. Este acuerdo otorgó a signatarios como Irán acceso a tecnologías nucleares con la condición de que no intentaran fabricar armas.

Dado que gran parte de esa tecnología es de doble uso (con aplicaciones en líneas de trabajo civiles o militares), el tratado faculta al OIEA para garantizar que el material nuclear se utilice adecuadamente.

¿Bombardeos de Israel y EU complicaron la relación entre la OIEA con Irán?

Reza Najafi, enviado de Teherán al OIEA, dijo el lunes que la integridad del acuerdo había recibido un “golpe irreparable” por la decisión de Israel y Estados Unidos de bombardear las instalaciones nucleares de Irán en lugar de persistir en las conversaciones para encontrar una solución diplomática.

“El marco actual del TNP se ha vuelto ineficaz”, dijo Najafi a los periodistas.

Incluso si la relación legal y política entre Irán y los inspectores de la agencia no se hubiera deteriorado como resultado de la acción militar —aunque sí lo ha hecho—, los ataques a instalaciones nucleares han dificultado considerablemente la vigilancia.

Las instalaciones de Fordow, Isfahán y Natanz —todas ellas atacadas incesantemente por bombarderos israelíes y estadounidenses durante los últimos 12 días— presentan una contaminación química y radiológica localizada, lo que probablemente inutilice las herramientas clave de verificación.