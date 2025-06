El jefe de seguridad nuclear de EE UU, despedido por Trump

BIG

Para sorpresa de todos, Donald Trump ha decidido destituir a Christopher Hanson de su cargo de presidente de la Comisión Reguladora Nuclear (NRC).

Según el Washington Post, Hanson se enteró de la noticia a través de un escueto correo electrónico, un método ya habitual en la administración Trump. Dice que fue despedido sin una buena razón, a pesar de que se supone que el cargo es neutral e independiente de la política.

En un movimiento destinado a consolidar su autoridad sobre las agencias federales independientes, la administración Trump está criticando a la NRC por lo que considera sus normas restrictivas, percibidas como un obstáculo para el rápido despliegue de pequeños reactores nucleares. Este despido forma parte de una estrategia más amplia vinculada a la agenda energética recientemente desvelada por Trump, centrada en el “dominio energético” de Estados Unidos.

Images La decisión suscitó críticas generalizadas, y algunos la consideraron un grave ataque a la independencia de las instituciones reguladoras. Entre ellos, el director de seguridad nuclear de la Unión de Científicos Preocupados acusa a la administración de comprometer la seguridad del parque nuclear estadounidense.