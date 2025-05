55% de mexicanos considera que no estamos preparados para la temporada de huracanes: Research Land

Staff/RG

México es uno de los 10 países con riesgo catastrófico alto por huracanes, inundaciones y sismos (ONU); sin embargo solo 8% ve a los seguros como mecanismo de protección.

El 55% de los mexicanos consideró que el país no está preparado para enfrentar la temporada de huracanes, reveló la encuesta sobre la Temporada de Huracanes 2024, de Research Land, agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX.

Este estudio también expuso que las razones son debido a que no hay cultura de prevención entre la población (55%), el 30% expuso que el gobierno no apoya o no hay presupuesto, el 18% aseguró que es debido a la ineficiencia en la infraestructura y 10% argumentó que es por las afectaciones mismas (por ejemplo, pérdidas materiales y humanas).

“Esta encuesta la realizamos en los estados que registran mayor cantidad de lluvias y preguntamos acerca de las afectaciones que tuvieron los mexicanos en 2024. La entidad con mayor impacto es Guerrero con el 63.64%, le siguen Chiapas y Oaxaca con el 50% cada uno, después Tabasco con el 46.15%, Jalisco con el 25.64% y finalmente Veracruz con el 21.74%”, expuso Pablo Levy, Director General de Research Land.

¿Cómo afecta la temporada de huracanes a los mexicanos? De acuerdo con la encuesta de Research Land, el 33% dijo que el tráfico por inundaciones en las calles, el 18% comentó que las filtraciones y/o inundaciones en su casa o negocio, 9% expuso que el desbordamiento de ríos y/o presas, y el 7% recordó que pérdidas materiales como autos, artículos del hogar o partes de su casa / negocio.

Impacto de las lluvias en el bolsillo y la vida de los mexicanos

La encuesta de la agencia de investigación de mercados de Grupo UPAX ahondó en el impacto financiero de las lluvias e inundaciones en la vida de las personas. Así, el daño económico leve es el que registra mayor porcentaje, con un promedio nacional de 32.56%. No obstante, en Veracruz el 80% de los encuestados sufrió alguna consecuencia en su bolsillo, le siguen Oaxaca (53%) y Guerrero (42.84%).

Las lluvias de 2024 permearon en el patrimonio de los mexicanos provocando consecuencias más graves: el 26.74% afirmó que estos fenómenos generaron daños ya sea en su vivienda o automóvil. “Sin embargo, tanto en Jalisco, Tabasco y Ciudad de México tenemos porcentajes por arriba de ese 30%, con el 40%, 33% y 30%, respectivamente. Algunos de estos afectados incluso sufrieron la pérdida total de su auto o reportaron daños en buena parte de su casa habitación”, agregó Pablo Levy.

Por otra parte, para 22% de los encuestados, los fenómenos hidrometeorológicos les provocaron impacto emocional o psicológico; la Ciudad de México supera el promedio nacional, con 26 por ciento.

Mientras que, a nivel país, el 18.6% de las personas presentó algún tema físico y de salud, ya sea lesiones o enfermedades; las entidades con más mexicanos afectados en este rubro fueron Oaxaca (47%), Chiapas (33.3%) y Guerrero (28.57%).

La encuesta de Research Land también investigó sobre el apoyo de autoridades u organizaciones después de las inundaciones y lluvias a las personas afectadas y encontró que 81% no recibió algún tipo de ayuda.

En tanto, el 19% que sí tuvo apoyo fue en los siguientes rubros: 6% dinero en efectivo; 6% víveres como despensa, agua, etc; 4% crédito de apoyo para damnificados; y 3% en reconstrucción de vivienda o materiales para reparación.

Solo 8% de mexicanos ve al seguro como mecanismo de protección ante riesgos hidrometeorológicos

Por su ubicación geográfica, México está expuesto a huracanes e inundaciones, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es uno de los 10 países con mayor riesgo a estos desastres.

Sin embargo, únicamente 8 de cada 100 mexicanos considera que contratar un seguro contra desastres naturales es el mecanismo de protección ante hechos relacionados con la naturaleza, reveló la encuesta sobre el Impacto de las lluvias y huracanes en México, de Research Land.

Este estudio también indicó que la opción más viable para protegerse es seguir las recomendaciones de las autoridades, con 62%; en tanto, el 15% afirmó que lo mejor es tener un plan de acción en caso de desastre que incluya refugio, botiquín y resguardo de documentos; mientras que 8% consideró que lo ideal es “preparar la casa” cubriendo puertas y ventanas; finalmente, el 7% mencionó que el gobierno debe garantizar construcciones seguras.

“Hay tres sucesos que ocurren todos los años: falta de agua, inundaciones y frío. Son tres hechos climáticos que no podemos evitar y pareciera que nos agarra por sorpresa cada uno. Es un hecho que no estamos preparados y tendríamos que tener un plan de acción de largo plazo. Es un buen momento para reflexionar y prepararnos para las diferentes temporadas”, concluyó Pablo Levy, Director General de Research Land.