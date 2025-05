Pachuca conquista su primer título en Liga MX Femenil

ESPN

Las Tuzas resistieron la presión del América, que logró la victoria esta noche en su casa, pero no le alcanzó para el marcador global

Pachuca manda en la Liga MX Femenil. Las Tuzas lograron su primer título de Liga MX Femenil al imponerse al América 3-2 en el marcador global.

A pesar de la derrota por 0-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, a las Tuzas les alcanzó la ventaja obtenida en el Estadio Hidalgo. Se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil tras una final trepidante.

Las Águilas soñaron con el gol de Irene Paredes durante el primer tiempo y se creyó en la remontada con el golazo de Scarlett Camberos. Las Tuzas se aferraron al tanto de ventaja hasta el último minuto a pesar de los abucheos del público.

Pachuca consigue su primera estrella de la mano de Charlyn Corral, quien fue la campeona de goleo con 21 anotaciones en la temporada regular y un doblete en la ida de la final. Así, la mexicana que jugó varios años en España, gana su primer título en México.

A pesar del apoyo de su afición en todo momento al ritmo del “Vamos, América!” Y “¡sí se puede!” América se volvió a quedar con el subcampeonato de la Liga MX Femenil. Con esto, las azulcremas obtienen el récord negativo de más finales perdidas en la historia del certamen con cuatro. Las primeras dos fueron ante Tigres en el Apertura 2022 y 2023 por marcadores de 3-0 favorable a las felinas.

La tercera llegó de manera agónica ante Rayadas con un empate en los últimos minutos y finalmente perdiéndola en penales. Pachuca fue el verdugo del América por cuarta vez en el Clausura 2025.

Por su parte, Pachuca aguantó los 90 minutos en su propia área, con la presión del estadio y con una menos desde el minuto 70 por la expulsión de Daniela Flores por doble amarilla.

Las Tuzas se convierten en apenas el quinto equipo que gana la Liga MX Femenil desde su creación en 2017 lo logró después de Chivas, Tigres, América y Rayadas.

Charlyn Corral no se fue por el camino fácil

Charlyn Corral expresó su felicidad por conseguir su primer campeonato en México y también el primer título de Pachuca en su historia.

“Cuando elegí Pachuca no me fui al camino fácil. Todo mundo pensó que me iba a ir a los que ya habían sido campeones, pero esa no es Charlyn. Charlyn siempre quiere ser diferente, picar piedra no importa lo que cueste y cuando yo tomé la decisión de venir a Pachuca fue para eso, para ser campeona. Yo le dije a los presidentes: ‘todo lo que tarda en llegar se disfruta más’. Me siento plena, feliz y muy satisfecha de no haber tomado ese camino fácil y a ayudar a Pachuca a conseguir la primera”, señaló la goleadora.