NFL anuncia calendario de juegos internacionales para el 2025

ESPN

La liga dio a conocer los siete partidos de temporada regular que se disputarán en el extranjero este año

Este martes la NFL dio a conocer su calendario de partidos internacionales para la temporada regular del 2025.

La liga anunció las fechas y horarios en los que se disputarán los siete juegos fuera de Estados Unidos este año, iniciando con el duelo de Los Angeles Chargers contra un rival por determinar en la Semana 1 el viernes 5 de septiembre en la Corinthians Arena de Sao Paulo, Brasil.

Los Chargers, que serán locales en Brasil, jugaron por última vez fuera de Estados Unidos el 18 de noviembre del 2019 cuando cayeron 24-17 frente a los Kansas City Chiefs en la Ciudad de México.

Irlanda será casa de los Pittsburgh Steelers para recibir a los Minnesota Vikings en el Croke Park de Dublín el 28 de septiembre.

La última vez que los Steelers salieron de Estados Unidos fue el 29 de septiembre del 2013 en su derrota 34-27 ante los mismos Vikings en el Wembley Stadium de Londres.

En Londres, Inglaterra, los Cleveland Browns recibirán el 5 de octubre a los Vikings en el Tottenham Hotspur Stadium, en ese mismo escenario una semana más tarde los New York Jets enfrentarán a los Denver Broncos el 12 de octubre, mientras los Jacksonville Jaguars serán locales ante los Los Angeles Rams en el Wembley Stadium el 19 de octubre.

Para los Browns es apenas el segundo partido fuera de Estados Unidos, en su primera aventura cayeron 33-16 frente a los Vikings el 29 de octubre del 2017 en el Twickenham Stadium de Londres; para los Jets es el quinto juego en el extranjero –incluyendo una visita a Canadá– y en su última presentación en Londres también perdieron frente a Minnesota, 23-17; por su parte los Jaguars continúan con su aventura anual en Londres que arrancó en el 2013 y solo se interrumpió en el 2020 que la NFL suspendió su serie internacional por la pandemia del Covid-19.

Alemania recibirá a la NFL por cuarto año consecutivo y Berlín será sede por primera vez cuando los Indianapolis Colts reciban a los Atlanta Falcons en el Olympiastadion el 9 de noviembre.

En su último juego internacional, también en Alemania, los Colts vencieron 10-6 a los New England Patriots el 12 de noviembre del 2023 en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

Por su parte los Miami Dolphins serán locales en España cuando reciban a los Washington Commanders el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Los Dolphins visitaron Europa por última vez el 5 de noviembre del 2023 en su derrota 21-14 frente a los Chiefs en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.

Todos los partidos en Europa están programados a las 9:30 AM ET (7:30 AM CDMX).

Por tercer año consecutivo un equipo jugará dos partidos internacionales, pero a diferencia de los Jaguars del 2023 y 2024, los Vikings serán visitantes en ambos encuentros y serán el primer equipo que disputa dos partidos internacionales consecutivos en dos países distintos.

“Jugar el primer partido de la NFL en Irlanda es una oportunidad para presentar a los Vikings a nuevos aficionados y ayudar a la liga a seguir haciendo que el fútbol americano sea más accesible a nivel mundial”, declaró el propietario de los Vikings, Mark Wilf, en un comunicado. “Jugar contra una franquicia histórica como los Steelers supone un reto único que lo hace aún más especial. Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados para este partido histórico y estaremos ansiosos por ver lo que promete ser un ambiente vibrante en el Croke Park.

“Nuestras experiencias en Londres siempre han sido memorables, así que regresar en el 2025 como el primer equipo en jugar dos partidos internacionales consecutivos en diferentes países era algo que no podíamos dejar pasar. Los aficionados del Reino Unido tienen un historial de presenciar y apoyar a los Vikings, creando lo que a menudo se siente como un ambiente de local, y esperamos que eso sea lo que veamos de nuevo en el 2025”

Los partidos internacionales han sido buen augurio en los últimos dos años.

Los Chiefs y Philadelphia Eagles se consagraron campeones del Super Bowl después de ganar sus partidos en el 2023 y 2024, respectivamente. Kansas City se impuso 21-14 a los Dolphins en Alemania el 5 de noviembre del 2023 y los Eagles vencieron 34-29 a los Green Bay Packers en Brasil el pasado 6 de septiembre del 2024.

La temporada del 2025 marcará la primera visita de la NFL a España e Irlanda con partidos de temporada regular.

Sin embargo, no es la primera vez que la liga disputa partidos en ambos países.

En España realizó dos juegos de pretemporada, el primero fue el 1° de agosto de 1992 cuando los San Francisco 49ers vencieron 21-14 a los Steelers en el Estadi Olimpic de Barcelona, al siguiente año, el 31 de julio, los entonces Los Angeles Raiders superaron 25-22 en tiempo extra a los Broncos en el mismo inmueble.

Irlanda ya había recibido a los Steelers –en pretemporada– cuando vencieron 30-17 a los Chicago Bears el 27 de julio de 1997 en el Croke Park de Dublín.