Los Warriors encuentran la fórmula para reponerse de la baja de Steph Curry | Playoffs NBA 2025

Los Golden State Warriors se encuentran en una situación complicada en los playoffs 2025, debido a la ausencia de Stephen Curry y con la serie en su contra 2-1 ante los Minnesota Timberwolves, en las Semifinales de Conferencia.

Curry sufrió una distensión de grado 1 en el isquiotibial izquierdo y se espera que pueda estar de vuelta para el juego seis a celebrarse el domingo 18 mayo en el Chase Center.

Ante esta situación el entrenador Steve Kerr debe ajustar sus piezas, aunque el propio Kerr ha dicho que tiene una nueva fórmula para contrarrestar la sensible baja de la estrella de los Dubs.

“Estamos ahí (en la pelea)”, dijo Kerr después de la derrota 102-97 en el Juego 3. “Nos sentimos muy bien con nuestras posibilidades. De eso se tratan los playoffs. Hay altibajos emocionales y cambios de ritmo, y solo tenemos que tomarnos el día libre mañana para que los chicos se recuperen y recarguen las pilas, y volver el lunes a jugar de nuevo”.

Kerr aprovechó el juego dos para experimentar con diferentes rotaciones, los Warriors se convirtieron en el primer equipo de la NBA en alinear a 14 jugadores en la primera mitad de un juego de playoffs.

Además admitió que quería ver cómo podría ser el accionar del equipo ante la ausencia de Curry y ahora sabe que van en una dirección correcta.

“Me sentí muy bien con cómo se desarrolló el partido esta noche, pero no pudimos definirlo”, añadió Kerr. “Pero controlamos gran parte del juego. Estábamos seis puntos arriba o lo que fuera a falta de ocho minutos, y me gustó cómo estábamos. Simplemente no pudimos definir. La fórmula pinta bien. Tendremos que hacer algunos ajustes, pero me gusta el emparejamiento. Me gusta lo que estamos haciendo.”

Con la ausencia de ‘El Chef’, Jimmy Butler lideró a los Warriors con 33 puntos en el juego 3 y Jonathan Kuminga consumó 30 puntos; por lo que a pesar de la derrota, los Warriors están adaptándose con las piezas con las que cuentan.