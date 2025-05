Resultados Liguilla Liga MX 2025: ¿Cómo quedaron los partidos de Ida de los cuartos de final?

CLARO SPORTS

Hay equipos que confirmaron su estatus como fuertes candidatos al título en el presente Clausura 2025

Luego de que se disputaran los partidos de ida en los cuartos de final hay algunas sorpresas, así como equipos que confirman su estatus como fuertes candidatos. Tigres sacó un empate muy importe ante Necaxa mientras que en otros frentes no se puede aún descartar a Pachuca ni a Toluca, equipos que, llegan con desventaja a la vuelta pero que han demostrado cosas interesantes en el torneo. Quizás, el camino más difícil para las semifinales sea el de León. Aquí te damos todos los detalles.

Resultados de hoy Liga MX 2025: Cuartos de final, partidos de ida

Partidos de ida

Monterrey 3-2 Toluca

Pachuca 0-0 América

Necaxa 0-0 Tigres

León 2-3 Cruz Azul

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de Liguilla MX?

Partidos de vuelta

Toluca vs Monterrey | Sábado 10 mayo | 19:00

América vs Pachuca | Sábado 10 mayo | 21:10

Cruz Azul vs León | Domingo 11 mayo | 19:00

Tigres vs Necaxa | Domingo 11 mayo | 21:10

Así se juegan las semifinales de la Liga MX 2025, al momento

Al momento, las semifinales se jugarían de esta forma: América vs Monterrey y Cruz Azul vs Tigres.

¿Quién clasifica a las semifinales en caso de empate global?

En la instancia de cuartos de final, si se da un empate en el global, el equipo que clasifica es el que tiene mejor posición en la tabla.

¿Dónde mirar la Liguilla Liga MX 2025 en vivo? Transmisión TV y streaming

Toluca vs Monterrey | TUDN

América vs Pachuca | TUDN

Cruz Azul vs León | TUDN

Tigres vs Necaxa | TV Azteca