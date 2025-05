¡Alejandro Sanz, Pitbull y Wyclef Jean! Shakirar tendrá invitados de lujo en Las mujeres ya no lloran World Tour”

SHOW NEWS

La superestrella colombiana Shakira arranca motores para su esperado regreso a los escenarios con “Las mujeres ya no lloran World Tour”, una gira que no solo marca su retorno en solitario tras varios años, sino que también promete convertirse en uno de los eventos musicales más impactantes de 2025. La gira, que dará inicio el próximo 13 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, llega con una sorpresa que ha encendido las redes sociales: la participación especial de tres reconocidos artistas internacionales que han sido claves en distintos momentos de su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira confirmó que el primer show de la gira contará con la presencia del cantautor español Alejandro Sanz. “Voy a tener a varios de mis amigos y colegas acompañándome. A que no adivinan quién va a estar dándome suerte en mi primer concierto en Charlotte el 13 de mayo: Alejandro Sanz”, reveló la artista, generando una ola de entusiasmo entre sus seguidores.

Sanz no tardó en responder. “No sabes las ganas que tengo de subirme a un escenario contigo y disfrutar, así que nos vemos en Charlotte”, comentó el madrileño. Ambos comparten una relación de amistad y complicidad artística que se remonta a su emblemática colaboración en “La Tortura”, incluida en el álbum Fijación oral vol. 1. El tema no solo marcó un hito en la música latina, sino que consolidó a Shakira como una artista global. También trabajaron juntos en “Te lo agradezco, pero no”, lo que hace de este reencuentro algo más que un simple dueto: es un homenaje a una alianza musical histórica.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Wyclef Jean, con quien Shakira hizo historia en 2006 gracias al éxito global “Hips Don’t Lie”, también formará parte de algunos conciertos en Estados Unidos. La noticia ha sido recibida con entusiasmo, ya que el tema se mantiene como uno de los mayores hits de la colombiana a nivel mundial.

Por si fuera poco, la gira incluirá al ícono del rap y pop latino Pitbull, quien será el telonero de cuatro fechas en México: Tijuana, Hermosillo, Torreón y Monterrey. Ambos artistas colaboraron en 2012 en el tema “Get It Started”, y su reencuentro en vivo promete elevar aún más la energía de estos shows en suelo mexicano.

“Las mujeres ya no lloran World Tour” ha sido descrita como una de las giras más ambiciosas del año, no solo por la producción de alto nivel y el repertorio cargado de éxitos, sino por la inclusión de invitados que aportan diversidad sonora, nostalgia y espectáculo. Desde la sensual fusión con Sanz, hasta el ritmo contagioso de Wyclef Jean y la intensidad de Pitbull, esta gira se perfila como una celebración de la carrera de Shakira y de su capacidad de reinventarse con cada paso.

Los boletos ya se encuentran disponibles y la expectativa crece día con día. Con un elenco de lujo y una estrella en plenitud, Shakira está lista para demostrar que, efectivamente, las mujeres ya no lloran… bailan, cantan y hacen historia.