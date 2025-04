Bitácora de futuro: El próximo Papa

Por el escritor Bayardo Quinto Núñez

Antes de todo quiero dejar muy claro que no soy, ni nunca he sido racista, leamos bien e interpretemos de la mejor manera posible, y es el Señor quien se lleva la Gloria, no el ser social. La vida premia la honestidad, sinceridad y, la disciplina tiene un canon, pesa onzas y el arrepentimiento pesa toneladas. Se trata de ir perfeccionando lo que quedó pendiente, así, encuentras más rápido a que viniste a este mundo.

Veamos. En el escenario actual mundial de disputas, se están recopilando como se asume el tablero del ajedrez. El Señor sabe por qué el PAPA FRANCISCO, era su momento para dormir el sueño de los justos, como la evolución espiritual debe ir increcemdum, es la mayor prueba de todos los tiempos.

Ahora bien, la iglesia Católica, no se rige por ningún gobierno del mundo, es por lo sacro establecido en la Biblia y siempre guiada por el Espíritu Santo. “El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, un ser personal que es igual al Padre y al Hijo. Se considera una fuerza divina que guía, consuela y capacita. También se le puede entender como la presencia de Dios en el mundo, actuando para bendecir, sanar y revelar la verdad”. Exactamente eso es lo que debe imperar en la nueva elección papal, y no intereses personalísimos. El fruto solamente el Espíritu Santo lo puede otorgar y encontrar la verdadera verdad, después nadie más, mientras tanto el hombre crece por la grandeza de sus actos, mientras que el Cónclave, el PAPA y demás miembros Eclesiales, lo es por el Espíritu Santo y no mediante la visión del pensamiento meramente humano. Mediante fe se ven, palpan, oyen y se hacen las cosas.

Esto ya lo sabe Dios.

Haber, con el deceso del PAPA FRANCISCO, la Institución de la Iglesia Católica tiene un enorme desafío, va a tener que tomar una postura digna, fuerte para gobernar los designios establecidos en La Biblia, que es la palabra del Señor. Se dice, que, el próximo PAPA puede ser de origen “negro, asiático, proveniente de Europa como Italia, Alemania, Polonia”. Eso se dice en los cables noticiosos y socialmente, adelantándose, como que ya saben la verdad, estos siempre son los primeros en condenar o absolver como que fuese facultad de ellos, y no sean dado cuenta que la verdad es de Dios en todo… El asunto es que el Cónclave debe dejar de andar en los pasillos cabildeando, dejen que LA CONCIENCIA ESPIRITUAL PURA decida quien será el próximo PAPA que guiará los designios de la Institución de la Iglesia Católica. No mezclen sus intereses personalizado de otro (as) para determinados asuntos, eso el Señor no lo ve con buenos ojos, es un pecado capital, por mentirosos con el Espíritu Santo, en caso que sea cierto.

No estoy contra nadie, estoy a favor de la paz, bienestar común progreso para todos. Por tanto: Existe un estigma, cicatrices bien marcadas y cerradas, pero no curadas; precisamente, por los antecedentes prehistóricos, e históricos el próximo PAPA en estos tiempos no puede ser de origen negro, porque, existe la inmensa posibilidad que puede venir una venganza, y demostrar a gran escala un desquite por los antecedentes de vejámenes que se les ha proporcionado desde el esclavismo hasta nuestros días, y que ha sufrido la “raza negra”, entonces, eso perjudicaría al mundo y nos enrumbaríamos más aceleradamente hacia una destrucción del orbe. Y en cuanto a una elección de un Papa Polaco, Italiano, Alemán (origen Europeo) no conviene a la iglesia Católica por los antecedentes a favor del ogro de EE.UU., Empero, un Papa asiático, considero que sería un gobernante de la Iglesia conciliador, repleto de paz, de mucho bienestar y fortaleza para la Institución de la Iglesia Católica, es evidentemente y lo más acertado. Además, le elección del PAPA no es política, es una elección espiritual. Recordando que los Cardenales son personas pensantes, y tienen sus diversidad de ideas, pensamientos. La Iglesia se rige conforme el gobierno de Dios ante su misión salvífica.

En consecuencia, lo multitudinario de los cables noticiosos, y diversidad de opiniones sociales y, de ciertos Cardenales como seres humanos, están invadiendo el mundo de falsedad o a saber. Los Cardenales deberían callar y no estar emitiendo opiniones públicas antes de la revelación del Espíritu Santo, ahí están cometiendo solemne error ético, y se nota ambición de poder, por ello, se lee desde la realidad que el Cónclave ya tiene una mira telescópica quien será el próximo PAPA, pues está bien desde su punto de seres humanos, lo del Espíritu Santo es otro canon a saber. Según mi criterio como mortal, el próximo PAPA no hay más, debería ser un asiático como punto de equilibrio, por supuesto sería un PAPA para el mundo, concientizador, buscador de paz, reconciliador y sobre todo más humanista, eso es lo que quiere el Señor, y mediante su plan salvífico conciliar la paz, fraternidad, para el mundo…

Este es el fidedigno juego en la elección del próximo Papa, que el ogro sin colmillos de EE.UU a través de su mandatario Donald Trump, no tome cancha, morteriando económicamente al Cónclave, a sus asesores, y/o del Vaticano y etc. A Dios no se le manosea, no se le usa, es un solemne pecado imperdonable.

Por excelencia siempre EE.UU ha sido invasor, y una dictadura de saco y corbata. Da la impresión que estamos en la víspera de una revolución mundial y toda revolución tiene una contrarrevolución, en este caso sería una tercera guerra mundial. Todo está a la vista publica, se ha perdido el protocolo de la paz, se nota venganza y mediocridad.

©Biodatos de Bayardo Quinto Núñez, Escritor, Pintor, estudio siempre Música, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Profesor de Educación Física en Instructor Deportivo de Baloncesto, Artesano del Calzado y Nicaragüense.©