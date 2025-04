Con concierto histórico de Alex Lora y El Tri se inaugurará la segunda edición del “Cinco de Mayo Week” en Puebla

Por Mino D’Blanc

El célebre artista poblano quien es la figura más emblemática que ha dado la el rocanrol mexicano a la historia mundial, platicó sobre el evento y sobre la importancia que tiene tan importante fecha año con año.

Lo mejor del repertorio de 56 años de impecable trayectoria y de 55 álbumes grabados, en un solo escenario.

Lunes 5 de mayo, 19:30 horas, Auditorio Metropolitano.

El lunes 5 de mayo a las 19:30 horas en el majestuoso escenario del Auditorio Metropolitano en Puebla, con un concierto histórico de Alex Lora y El Tri, será inaugurada la tercera edición de “Cinco de Mayo Week”.

En conferencia virtual para los representantes de los diferentes medios de comunicación el maestro Alex Lora, orgullosamente poblano y considerado la figura más emblemática que ha dado el rocanrol mexicano a la historia mundial, platicó sobre todos los pormenores de la presentación que hará con su emblemática banda El Tri dentro de las actividades del Festival “Cinco de Mayo Week” a realizarse en la ciudad de Puebla.

Antes de que el reconocido artista conversara con los periodistas, el licenciado Juan José Cue quien es presidente de embajadores de “5 de Mayo Ambassadors” y coorganizador de “CInco de Mayo Week”, comentó sobre dicho movimiento: “lo que buscamos es visibilizar a los latinos de Estados Unidos, en donde de los 65 millones que viven en dicho país 40 millones son de origen mexicano, los cuales aportan a la economía americana una gran cantidad de cultura, de economía, de poder y desde acá de Puebla, la capital del 5 de Mayo, los queremos reconocer con este festival que inaugura el maestro Lora quien es el principal embajador del 5 de Mayo en los Estados Unidos. Tendremos dos días de conferencias, el martes 6 y el miércoles 7 de mayo con grandes personalidades de Estados Unidos que nos van a venir a hablar precisamente de eso, del poder latino, del poder económico, del poder cultural que ha crecido en Estados Unidos y a los cuales nos tenemos que sumar los mexicanos”.

Alex Lora saludó a los periodistas y puntualizó: “estamos muy contentos y motivados de participar en “Cinco de Mayo Week” y qué más que estar con toda la banda de Puebla, en mi tierra. Yo soy poblano también y como les digo siempre en todas las tocadas y en todas las entrevistas y en todos los momentos donde hay pláticas: “los poblanos estamos conquistando el mundo”.

Agregó: “cada vez que hemos ido a Puebla a rocanrolear, cuando estuvimos en Los Fuertes, cuando estuvimos con la Orquesta Sinfónica, cuando hemos estado en el Love Ride, tocadas desde hace mil años que hacíamos en el Gimnasio, las tocadas de los hoyos funky hace mil años, la raza poblana siempre nos ha recibido con mucho cariño y ahora para “Cinco de Mayo Week” vamos a estar muy prendidos y mientras dure la tocada nos vamos a olvidar de nuestras broncas económicas, sentimentales, familiares y vamos a gritar “¡Que viva el rocanroool!”. Vamos a ser felices. Les recomiendo que no se pierdan “5 de Mayo Week”.

-Lo que Alex Lora y El Tri interpretarán en el concierto de “Cinco de Mayo Week”:

Independientemente de tratar de abarcar lo más posible de la discografía de El Tri que es ya de 55 álbumes, con canciones como “Las piedras rodantes”, “Pobre soñador”, “Triste canción”, “ADO”, “Oye cantinero”, “Que viva el rocanrol”, “Chavo de onda”, “Nunca digas que no”, “El niño sin amor”, el más reciente es el que trae “Yo quiero ser tu celular” que es el nuevo video y que ya está en todas las plataformas y es el primero que se hace con un avatar y que es el de Alex Lora, también trataremos de estrenar las nuevas rolas que tenemos para agasajarnos nosotros y agasajar a la raza. El 30 de abril se subirá a todas las plataformas la nueva rola que tenemos que es la que propone a los niños que jueguen a la música para que no quieran jugar a la guerra. Será algo de lo que estaremos estrenando para la banda el “Cinco de Mayo Week”.

-Como poblano, ¿qué siente de participar en “5 de Mayo Week” y qué mensaje deja con este concierto que dará?

Para mí es un agasajo estar en mi tierra rocanroleando, porque vengo ahorita de rocanrolear de la tocada del fin de la gira de los 55 años con el concierto en el Estadio GNP Seguros el 15 de febrero y ahí empezó la gira de los 56 años Hubiera sido en octubre porque realmente el aniversario se cumple el 12 de octubre. En esa fecha el año pasado se cumplieron 56 años ininterrumpidos de rocanrolear, pero no hicimos la tocada ese día porque andaba yo de Herodes en “Jesucristo Superestrella” y la pasamos para el 15 de febrero. Entonces hicimos la tocada en el Estadio GNP Seguros ese día y de ahí nos fuimos a rocanrolear a Tapachula. Ahora acabamos de regresar de rocanrolear en el “Pa’l Norte” de Monterrey. El año pasado estuvimos en Monterrey, Guadalajara, Saltillo, Veracruz; hemos recorrido la república y Estados Unidos y ahora estamos más que motivados y contentos de poder presentarnos ahora sí que con mi raza de Puebla para poder cantarles esa de “soy de Puebla la tierra de Dios”.

-¿Alex Lora llegó a visualizarse tan lejos como el ser homenajeado en un día tan importante como el 5 de mayo?

Cuando yo empecé a rocanrolear el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México hace nomás 56 años, nunca pensé que me fueran a poner una estatua en Guadalajara, una estatua en Los Ángeles, una estatua en Puebla, que me fueran a dar la Medalla Florida del Inca Garcilazo de la Vega que le dieron al maestro Mario Vargas Llosa en el Perú, que me dieran la Medalla al Mérito en la Cámara de Diputados aquí en México, que me dieran el Grammy de la Excelencia Musical en la misma ceremonia junto al maestro José Feliciano, junto a Le Luthier, a Linda Rondstadt y el maestro Rubén Fuentes. Nunca pensé que me fueran a hacer el Alex Lora para el Museo de Cera. Así se ha dado y yo lo único que puedo decir es que gracias a Dios y a la Virgencita de Guadalupe que me han dado la oportunidad de vivir del rocanrol del que he podido vivir.

-Sobre su experiencia en la celebración del 5 de Mayo en Estados Unidos.

El año pasado tuve el gusto de ser el Marshall en la fiesta en Los Ángeles en donde hubo muchos grupos de todos los estilos musicales y cerré la tocada en la calle Broadway de la ciudad y la raza fue feliz como va a ser feliz ahora en el “Cinco de Mayo Week”. En la Plaza México en Los Ángeles cuando pusieron la estatua de Alex Lora hubo veinticinco mil personas. Canté también en esa Plaza para celebrar el Día de la Mexicanidad el 5 de mayo. Normalmente esas fechas siempre se hacen tocadas en Estados Unidos para festejar precisamente el Día de la Mexicanidad, que para nuestra raza que está chambeando en el vecino país del norte el 5 de mayo viene siendo como para nosotros el 15 de septiembre.

-Para Alex Lora, ¿qué es Puebla, el rock y El Tri?

El Tri es el Tri de México que en realidad viene siendo El Tri de Puebla, porque como dije al principio “los poblanos estamos conquistando el mundo”. Para mi Puebla es mi tierra, como dice la rola “soy de Puebla la tierra de Dios”. Para mí Puebla es lo máximo. Puebla es la tierra de Dios y en Nueva York que mucha raza le llama “Puebla York” hay cualquier cantidad de poblanos, porque estamos conquistando el mundo, como dije al principio y cada vez que vamos para Puebla York les canto también la de “Qué bonito es Puebla”, que es la que cantaremos también ahora en “Cinco de Mayo Week” y la raza se siente como si estuviera en Puebla. Para nosotros es un agasajo ser poblanos y es un agasajo demostrar nuestra nacionalidad y nuestra raza al mundo; demostrarle que somos muy prendidos y rocanroleros.

-Sobre la importancia artística, cultural e histórica de las canciones de Alex Lora y la trascendencia de las mismas a las nuevas generaciones:

La música de El Tri a pesar de que es una música cien por ciento universal, retrata el sentir de nuestra raza con canciones que hacemos precisamente para personajes nuestros como es el caso de la Virgen de Guadalupe, María Sabina, y la raza más chida que somos nosotros. Estuvimos el año pasado en el Festival Bésame Mucho en Austin, Texas y en el estacionamiento del estadio de Los Dodgers en donde fue una tocada para doscientas mil personas. Cuando El Tri toca en Estados Unidos, la raza que está allá siente que está en su tierra, se sienten que están con su gente y gritan y se desahogan con nosotros y como dije hace un momento se olvidan de sus broncas de papeles, de familia, de que si la ilegalidad o la legalidad, de que lo que pudieran tener que les preocupa en ese momento se les olvida y se desahogan rocanroleando con nosotros.

-¿Por qué el público tiene que asistir al concierto que ofrecerá El Tri dentro de las actividades de “Cinco de Mayo Week” y por qué tienen que ir a escuchar lo que los ponentes dirán dentro de tan importante evento?

Principalmente porque se van a olvidar de sus broncas, se van a divertir y van a ser felices. Y además porque es histórico. El momento histórico que estamos viviendo, celebrar “Cinco de Mayo Week” es importante y va a quedar para la historia. Entonces para ser parte de la historia deben estar presentes en “Cinco de Mayo Week”. Si no están presentes, entonces les pasó de noche la historia y el momento histórico que estamos viviendo. Además de que apoyar a nuestra raza es lo que tenemos que hacer en este momento más que nunca. Así que les reitero la invitación a todos a que no se pierdan “Cinco de Mayo Week”. ¿Quieren ser felices? Nos vemos en el “Cinco de Mayo Week y ¡Que viva el rocanrol!”.

Los boletos para poder asistir al concierto de Alex Lora y El Tri se pueden adquirir en el sistema www.superboletos.com, a través del link https://www.superboletos.com/landing-evento/uP10Ph76H4PDjTLreAC5_w, así como en taquillas del Auditorio Metropolitano y lugares designados por la boletera y tienen un costo en Gran VIP: $2,016, VIP: $1,568, Preferente Izquierdo y Preferente Derecho: $1,120, Luneta Central: $840, Zona Discapacitados: $784, Luneta Izquierda y Luneta Derecho: $784, Balcón Inferior: $560 y Balcón Superior: $392.