Expertos explican consecuencias del ‘trastorno dismórfico’, la fobia hacia los defectos físicos, sean reales o imaginarios

Staff/RG

“Al profesional de la medicina estética no le corresponde diagnosticarlo, pero debe poder reconocer que algo anda mal”, afirma el Dr. Eduardo Cardona en “Diario de Belleza Podcast”, que presenta junto a Doreen Gutiérrez.

Destacados expertos de la medicina estética y la psiquiatría advirtieron sobre los peligros del llamado “trastorno dismórfico del cuerpo” para la salud mental de las personas, y que, aunque parezca increíble, también afecta a muchos profesionales de la medicina estética.

“El trastorno dismórfico es la fobia de las personas hacia sus posibles defectos físicos, sean mínimos, imperceptibles o incluso imaginarios”, aclaró Ronaldy Páez, nurse practitioner en psiquiatría, en “Diario de Belleza Podcast”, que presentan el Dr. Eduardo Cardona y Doreen Gutiérrez.

Los expertos explicaron cómo las personas llevan el supuesto defecto a una escala mucho mayor, lo cual crea ansiedad, depresión y trastorno obsesivo compulsivo.

“Se crea entonces una bola de nieve. Te ves un defecto pequeñito y lo vas haciendo más grande en el tiempo, y te lo imaginas mucho peor. Y si no lo atiendes, creas algo muy grande en tu mente”, añadió Páez.

Las personas afectadas por el trastorno dismórfico intentan hacerse procedimientos quirúrgicos y estéticos, pero nunca quedan conformes con los resultados. “Llegan a la máxima depresión y muchas veces al intento de suicidio”, alertó Páez.

En este sentido, el Dr. Eduardo Cardona, profesor de Medicina Estética, reveló que el problema “no se limita al paciente general”, sino que se ve claramente en los congresos de cirugía plástica, dermatología y medicina estética, donde los practicantes exhiben “transformaciones muy importantes”.

“En otras palabras, un profesional que trabaja la medicina estética puede padecer también ese trastorno que altera su percepción de la belleza y lo normal, y por eso se lo hace a sus pacientes”, explicó.

El trastorno dismórfico ocurre en todo el cuerpo, pero las mayores estadísticas están dadas en la cara, el pelo, los ojos, la nariz, la boca, las arrugas y los senos.

“Es bien difícil para un profesional decir al paciente que no está bien y necesita ayuda. Al profesional de la medicina estética no le corresponde diagnosticarlo, pero sabe que algo anda mal”, reconoce el Dr. Cardona.

En el programa se plantearon algunas causas biológicas del trastorno, principalmente desbalances en la producción de serotonina, o traumas del pasado como el bullying.

En opinión del creador de The Cardona Method®️, el trastorno también viene influenciado por las redes sociales: “A veces, una persona puede identificarse con un influencer deformado, y quiere deformarse porque es su ídolo. Esto varía de individuo a individuo, pero todos tienen la misma característica, que es la obsesión por corregir un defecto”.

A partir de que no existe la perfección y la belleza no puede ser tan estandarizada, Ronaldy Páez aclaró que no estaba en contra de las cirugías o retoques, sino de la obsesión por corregirse un defecto que muchas veces no existe.

El Dr. Eduardo Cardona está disponible para entrevistas.