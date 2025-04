El Rey de Reyes, una historia que comenzó hace dos mil años

El Confesionario

Ray Zubiri

La historia comienza hace dos mil años en el pequeño pueblo de Belén en Israel donde un hombre llamado José y su mujer llamada María traerían un hermoso bebé al mundo…

Así comienza el relato de esta película animada donde Charles Dickens le explica a su pequeño e inquieto hijo, Walter, la historia de este bebe. Mientras Dickens va narrando la historia, Walter queda cautivado, experimentando los acontecimientos de la vida de Jesús.

Un Rey nació en el más bajo y humilde de los lugares, esa noche nadie sabía que El Rey de Reyes había llegado a esas tierras…

Angel Studios, esta plataforma que permite a los creadores financiar colectivamente, crear y distribuir películas y series de televisión a nivel mundial con total control creativo, presenta este largometraje de animación, El Rey de Reyes el cual queda perfecto para esta Semana Santa y Pascua.

Este filme el cual ya tuve el gusto de ver me encanto porque de una forma muy sencilla Charles Dickens le cuenta a su hijo este acontecimiento. Lo que comienza como un cuento para dormir se convierte en una experiencia transformadora y divertida.

La vida de nuestro Señor, The Life of Our Lord, un libro corto que abordaba la vida de Jesucristo con un lenguaje sencillo fue escrita entre 1846 y 1849 y se terminó durante la misma época en que el novelista escribía David Copperfield. Así durante los más de 90 minutos se van como agua ya que el niño aparece durante el filme acompañado de su gato como aquella caricatura donde Cantinflas viajaba en el tiempo y platicaba con diversas personalidades de la historia, pues así ocurre en esta película, presenciando sus milagros, enfrentando sus pruebas y comprendiendo su sacrificio.

Las voces están muy bien realizadas interpretación de Kenneth Branagh de Charles Dickens da vida a un personaje rebosante de calidez y amor, a pesar de su torpeza ocasional. Con un encanto entrañable, Branagh captura las tiernas interacciones de Dickens con su hijo y, utilizando su reconocida habilidad narrativa, le presenta el mundo de Jesús a su hijo menor, Walter.

Oscar Isaac da vida a la querida figura de Jesús en una conmovedora animación, imbuyéndolo de una tierna calidez y compasión. Con su voz reconfortante y su expresividad, la interpretación de Isaac captura la esencia de las enseñanzas de Jesús, presentándolas de una manera accesible y atractiva para el público infantil.

Uma Thurman brilla como Catherine Dickens, irradiando calidez y sabiduría en su interpretación. Con gracia, encarna el amor inquebrantable y la fuerza serena de Catherine, ofreciendo sabios consejos y comprensión a su icónico esposo, Charles. La actuación de Thurman captura la esencia de una mujer cuyo amor y sabiduría preparan el terreno para que Charles se embarque en esta historia épica.

Forest Whitaker da vida a Pedro, un personaje bíblico, en esta primera animación para toda la familia sobre la vida de Jesús. Con su icónica voz profunda y ronca, Whitaker plasma a la perfección la fe de Pedro, que nos conmueve a todos.

A lo largo de esta animación, Roman Griffin Davis da vida al personaje de Walter, el hijo menor de Charles Dickens, con la inocencia y el asombro propios de la infancia. Mientras Charles Dickens lleva al joven Walter al mundo de Jesús, Davis captura la fascinación y la genuina curiosidad del niño. Con su entrañable encanto, Davis retrata a Walter como un ejemplo de inocencia y franqueza, absorbiendo con entusiasmo la historia de su padre con una atención absorta.

Pierce Brosnan presta su talento para interpretar la voz de Poncio Pilato de la Biblia con una profundidad cautivadora. Con su voz imponente y su interpretación matizada, Brosnan da vida al conflictivo personaje de Pilato en esta animación.

Como actor de doblaje veterano, Mark Hamill interpreta con maestría la personalidad ambiciosa e intensa del rey Herodes. Con su talento dramático, Hamill captura la esencia de la naturaleza ávida de poder y engañosa de Herodes y da vida a esta icónica figura bíblica en esta animación.

Ben Kingsley aporta su formidable talento al papel de Caifás, sumo sacerdote y principal antagonista de Jesús. Kingsley encarna la naturaleza astuta y autoritaria de Caifás, presentándolo como un formidable adversario de Jesús.

Una muy recomendada película para Semana Santa y Pascua, este relato Charles Dickens el se lo leía a su familia anualmente como tradición navideña. Sin embargo, el texto permaneció prácticamente desconocido hasta su publicación en 1934, seis décadas después de la muerte de Dickens.

Como señala Gerald Charles Dickens en su edición de 1999; 2013, tras su publicación, la crítica literaria secular menospreció la obra, señalando que no podría llegar a ocupar el lugar de los demás libros de Dickens. Sin embargo, el agrado y el recibimiento del público lector hizo que el librito se convirtiera en un best-seller en la lista del New York Times de ese año.

¡Felices pascuas! ¡Felices Pascuas!

