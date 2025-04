Dónde ver los cuartos de final de ida de Concachampions en México

TELEDIARIO

Esta semana se reanuda la Concacaf Champions Cup 2025 con la ida de los cuartos de final, donde cuatro equipos mexicano buscaran dar el primer golpe para avanzar a la siguiente ronda del certamen que otorga un boleto para el Mundial de Clubes 2029.

América, Cruz Azul, Tigres y Pumas continúan en la pelea por el premio ya mencionado, por lo que esta semana deberan dejar de un lado la Liga MX para concentrarse en el torneo continental.

‘Las Águilas’ llegan a los cuartos de final después de eliminar a su archirrival, las Chivas, con un marcador global de 4-1. Estas enfrentarán al Cruz Azul, quienes golearon 4-1 al Seattle Sounders.

Los de la UANL vencieron 4-2 al Cincinnati FC en los octavos de final, por lo que se verán las caras con Los Angeles Galaxy, equipo que dejó fuera al Herediano de Costa Rica en la ronda anterior.

Las cuatro posibles semifinales en esta llave son América vs Tigres, América vs Cincinnati FC, Cruz Azul vs Tigres o Cruz Azul vs Cincinnati FC.

Por último, Pumas buscará el boleto a a semifinales contra Vancouver Whitecaps, equipo de la MLS que eliminó al Club de Futbol Monterrey tras empatar 3-3 en el marcador global, pero anotando más goles en calidad de visitante. Los dirigidos por Efraín Juárez avanzaron a cuartos de final venciendo 3-1 al Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el marcador global.

En la llave de los de la UNAM, las posibles semifinales son Pumas vs LAFC, Pumas vs Inter de Miami, Vancouver Whitecaps vs LAFC o Vancouver Whitecaps vs Inter de Miami.

La vuelta de los cuartos de final se disputaran el próximo martes 8 de marzo de 2025, donde se definirán a los semifinalistas de la Concacaf Champions Cup 2025.

Dónde ver en México la ida de los cuartos de final de Champions Cup 2025

América vs Cruz Azul

Fecha: martes 1 de abril

Horario: 19:15 horas

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Tubi y TV Azteca

LA Galaxy vs Tigres

Fecha: martes 1 de abril

Horario: 21:15 horas

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Tubi TV

Vancouver Whitecaps vs Pumas

Fecha: miércoles 2 de abril

Horario: 19:30 horas

Sede: BC Place

Transmisión: Tubi TV

LAFC vs Inter de Miami

Fecha: miércoles 2 de abril

Horario: 21:30 horas

Lugar: BMO Stadium

Transmisión: Tubi TV