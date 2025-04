Concierto sinfónico en honor a Selena en CDMX: bidi bidi bom bom

DÓNDE IR

Una de las grandes estrellas de la música en español, sin duda fue Selena. A pesar de no haber nacido en Latinoamérica, fue una artista considerada latina gracias a su música y su impacto dentro del género. Se le apodaba “La Reina del Tex-Mex”, refiriéndose al estilo texano, que tuvo su origen en Texas, pero que al haber sido territorio de nuestro país fue introducido por los mexicanos y adoptado por los texanos. Así surgió una mezcla musical y cultural, que hasta la fecha sigue existiendo. Pero ahora, si eres fan de este género y además te gusta la música clásica , este evento es uno que tienes que vivir. Pues resulta que la Filarmónica de las Artes, tendrá un concierto sinfónico de Selena; es decir, que sus canciones más populares serán interpretadas de una manera muy particular. ¡Toma nota de todo lo que debes saber!

“Por Siempre… Selena”, el concierto sinfónico llegará próximamente

Si hablamos de los íconos que marcaron la historia de la música tejana, una de ellas sería la famosa Selena Quintanilla. Porque además de su enorme talento, su carisma la llevó a ser una gran influencia no solamente en lo artístico, sino también en la moda. Nació en una familia que se dedicaba a la música, así que no fue sorpresa que desde niña se empezará a interesar por los escenarios. No fue fácil encontrar su lugar dentro del género, porque casi no había cantantes mujeres que quisieran probar suerte con este, pero ella estaba segura que esa era la música que quería hacer. Y gracias a su determinación, lanzó su primer álbum en el año de 1989, en el que empezó a trabajar junto con su hermano. El resto es historia y hoy la recordamos por canciones, como:

Amor Prohibido

Dreaming of You

Bidi Bidi Bom Bom

Si Una Vez

El Chico Del Apartamento 512

Como La Flor

La Carcacha

Baila Esta Cumbia

En 2020, según Billboard, fue considerada la tercera “Mejor artista latina de todos los tiempos”, según sus álbumes y canciones. Y a pesar de que ya no está con nosotros, su legado continuará, siempre. Ahora podrás escuchar estos y otros sencillos de Selena, el próximo 26 de julio del 2025. Interpretados por la orquesta Filarmónica de las Artes, en honor a la estrella que perdimos hace ya 30 años. Pero eso no es todo, pues será todo un espectáculo en el que por supuesto habrá cantantes y una participación especial de la Compañía de Danza de las Artes.

La cita es en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, Tlalpan, en la Ciudad de México. Habrá 2 funciones, una a las 13:00 hrs. y la segunda a las 19:00 hrs., así que es momento de apartar el día y buscar tus boletos en el sitio oficial de Boletópolis. Solamente hay 2 tipos de boletos, en las zonas de frente al escenario tienen un costo de $450.00 pesos y en las zonas laterales, $400.00 pesos. La persona a cargo de dirigir la orquesta será Odette Waller y las voces que le acompañarán son:

Brenda Santabalbina

Dagmariz Serafín

Marisol Meneses

Te recordamos que este concierto es apto para mayores de 4 años, sin embargo, la edad recomendable para que los pequeños puedan disfrutar de algo así es de más de 8 años. Así que es importante que lo tomes en cuenta.