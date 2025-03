Sheinbaum descarta investigación contra Felipe Calderón

María Huerta

Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno inicie una investigación contra el ex presidente Felipe Calderón, delegó indagatorias a la Fiscalía General de la República (FGR).

“No tenemos conocimiento y no nos han informado, repito, no es un tema del gobierno, la fiscalía que proceda, pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer”.

En otro tema, la presidenta aseguró que su gobierno estará a favor de las víctimas y de la justicia, después de que la oposición se ha ido en su contra por el caso Teuchitlán, Jalisco.

“El respeto siempre de nosotros a los familiares de las víctimas, no a la confrontación con ellos, debemos estar cerca y apoyar. Yo he dicho siempre que voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia esto ha sido mi historia y seguirá siendo, pero también hay que tener derecho de réplica”.