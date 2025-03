Se incorpora Alexandra Mohnhaupt al Prime Sports Racing Team desde Chiapas

Staff/RG

La piloto poblana correrá en la categoría Trucks México Series

Contenta con su incorporación al Prime Sports Racing Team se mostró la piloto poblana, Alexandra Mohnhaupt, quien se dijo lista para buscar un podio en la segunda fecha de la Trucks México Series 2025, que se correrá el próximo domingo en el Súper Óvalo Chiapas.

La conductora de la camioneta marcada con el número 05 Atunsito-Cafedoc-Beforinv-Dycinsa-ExpoCerámicas-GPcommerce-Hidrolock-KlammDeChiapas-LaFlorDeCórdoba-Maeesa-PipsaHub-Profinmex-Sardimex-ToroPresto-Ultralam-M&A confesó que le ha costado trabajo adaptarse a la camioneta y a los óvalos de la categoría, pero se dijo confiada de su capacidad para lograr el objetivo.

“Estoy muy contenta de integrarme al equipo Prime Sports Racing, desde que regresé a correr he trabajado por tener esta oportunidad y ahora que se dio estoy muy feliz y lista para dar lo mejor de mí”, estableció la joven piloto.

“Mi expectativa con el equipo es hacer un gran trabajo, por lo menos lograr un Top cinco y también vamos a estar peleando por el podio”, adelantó Alexandra, quien ocupa el undécimo puesto en el campeonato de pilotos con 34 puntos, tras la primera fecha disputada en San Luis Potosí.

En ese sentido, reiteró que es un mundo totalmente diferente el de autos fórmula, a los que estaba acostumbrada, que las camionetas, sin embargo, destacó su pronta adaptación a las nuevas condiciones.

“Ha sido muy diferente a todo lo que he corrido siempre, he sido formulera, llegué a correr F-3 en Europa, entonces no es difícil, siempre he corrido circuito y ahora que me toca óvalo, sí tiene su chiste mucha gente cree que correr óvalo es mucho más fácil, pero no es así”, explicó la poblana de 25 años.

“Ha sido un poco difícil, porque me ha costado adaptarme a la camioneta, pero ahorita va a ser mucho más fácil y rápida la curva de aprendizaje, estoy lista, así como muy contenta de captar mucho del equipo”, subrayó Mohnhaupt Quintana.

Finalmente, explicó que su preparación para la segunda fecha en Chiapas consistió en trabajo en el gimnasio, así como en el simulador, y que su expectativa par esta competencia es quedar entre los cinco primeros lugares.

“Mantengo mi hidratación al tope siempre, hago mucho ejercicio, le dedico dos horas al gimnasio diario, eso me ha ayudado, desde muy pequeña entendí que la parte de alimentación, hidratación y ejercicio es muy importante para tu rendimiento en la pista y es la misma preparación que hago ahorita para Chiapas”, reveló la experimentada piloto.

La segunda fecha de la Trucks México Series 2025 se disputará el próximo domingo a partir de las 11:30 horas a 90 vueltas, con un stage programado en el giro 40.