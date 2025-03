Este es el horario del eclipse lunar de marzo 2025 para disfrutarlo en México

EXPANSIÓN

Durante marzo de 2025 habrá dos eclipses y el primero de ellos será de lunar , que será visible en el Pacífico, América, Europa occidental y África occidental. Para que no te pierdas este evento astronómico, te damos los detalles de cuándo es y el horario para disfrutarlo. Lee: ¿Dónde será visible el eclipse lunar 2025?

¿Cuándo es el eclipse lunar de 2025?

Horario del eclipse lunar en México

¿Qué es un eclipse lunar?Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se encuentra situada exactamente entre la Luna y el Sol, la sombra de la Tierra cae sobre la superficie de la Luna, oscureciéndola y, en ocasiones, tiñendo la superficie lunar de un rojo en el transcurso de unas pocas horas.Cada eclipse lunar es visible desde la mitad de la Tierra, como sucederá en 2025 con sus dos eclipses.De acuerdo con la NASA, existen tres tipos de eclipses lunares:: toda la Luna cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra.: Es la alineación imperfecta del Sol, la Tierra y la Luna hace que la Luna pase sólo por una parte de la umbra de la Tierra. La sombra crece y luego retrocede sin llegar a cubrir por completo la Luna.: La Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, o la parte exterior tenue de su sombra. La Luna se oscurece tan levemente que puede resultar difícil notarla. — NASA Moon (@NASAMoon)

El eclipse lunar total será el viernes 14 de marzo de 2025. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como NASA , informó que habrá dos eclipses lunares totales en 2025, el 14 de marzo y el 7 de septiembre. Sin embargo, solo el primero será visible en América, Europa Occidental y África occidental. Según el Explorador de Eclipse lunares de la NASA, predice que en México empezará alrededor de las 21:57 horas del jueves 13 de marzo de 2025; entrará en su fase parcial a las 23:10 y en fase total a las 00:26 horas hasta las 00:59 del viernes 14 de marzo. Eclipse lunar total Eclipse lunar parcial Eclipse penumbral