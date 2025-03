Los integrantes de Reik platican de “Mientes”, primer sencillo de su próximo álbum

Celebran 20 años de trayectoria artística.

Por Mino D’Blanc

Reik, el grupo que revolucionó de alguna manera la música pop romántica hace veinte años, cuando lanzaron su primer disco titulado “Panorama” y del que se desprendió como sencillo debut “Noviembre sin ti”, que resultó un éxito global, está preparando su nueva producción discográfica con la que sin duda alguna festejarán estos cuatro lustros de trayectoria en la industria de la música.

El primer sencillo de dicha producción discográfica lleva por título “Mientes”, por lo que Jesús, Julio y Bibi, los integrantes de Reik, platicaron en una entrevista genérica para todos los medios de comunicación.

-¿“Mientes” marca una etapa en la carrera de Reik?

JESÚS: Sí, supongo que sí. Creo que es inevitable al ser ya una banda tan longeva tener que dividir las cosas en etapas. Como que de alguna forma nosotros siempre estamos evolucionando y estamos en movimiento, entonces no se siente tanto como que son etapas tan así, pero supongo que sí, sí lo son y es un disco donde la intención clara es que sea un sonido pop y de cosas que nos definen y nos caracterizan y creo que “Mientes” es un gran tema con cual empezar.

JULIO: Ah, sí, cien por ciento. Creo que “Mientes” le está dando seguimiento a este rollo que traemos desde este último disco “Panorama” como de querer regresar a hacer música pop, como que a ser muy nosotros, cosas bonitas. Y “Mientes” tiene esto, como que este rollo como que somos nosotros tres. Me recuerda mucho la verdad cuando íbamos empezando; no me refiero necesariamente a que suena a Reik 2005, sino que los tres que empezamos de Mexicali con nuestras guitarras cantándole al amor, el desamor, por ejemplo, en medio de unos premios donde muchas veces hay música movida, súper divertida y de repente llegas con tu set acústico, así que sí, creo que sí. Es una etapa nueva después de 20 años, pero muy familiar.

BIBI: Mientes más que marcar una nueva etapa para nosotros, le da continuidad a lo que marcamos a partir del disco “Panorama”. La idea es un poco hacer referencia a rescatar el sonido pop y cuando digo rescatar no me refiero a sonar igual a como sonábamos hace 20 años, sino más bien a hacer una interpretación de lo que para nosotros es nuestro pop del 2025, entonces “Mientes” va por esa línea.

-Los nuevos sonidos de Reik en este año 2025:

JULIO: No sabría decir qué nuevos sonidos van a encontrar en nuestra nueva música exactamente, porque estamos en el proceso de hacerlo y como que seguimos descubriéndolo, pero definitivamente van a haber elementos como muy nosotros que es la guitarra acústica, la guitarra eléctrica, letras muy dedicables. Lo cool es que también estamos trabajando con diferentes compositores y productores, entonces hay algunos compositores o productores que de repente como que nos quieren sacar otras cosas en el buen sentido. Por ejemplo, a mí me tocó hacer una sesión con Casta y recuerdo que comenzó una canción así súper guitarra acústica, súper nosotros, y él “no, ¿qué te parece mejor si agarramos la guitarra eléctrica?” y la empezó a filtrar de tal manera que dices “¡wow!”, ósea, eso no lo habíamos hecho antes nosotros y suena padre. Entonces no sabría decir exactamente todavía qué pueden esperar, pero va a estar bueno.

BIBI: Pues yo creo que justo ese feel como de hacer canciones y de tocar canciones así con un instrumento acústico en mano y como esa idea un poquito romántica de cantautor pero de nosotros tres, pero de así más íntimo. No significa que será un disco exclusivamente de música de baladas, pero sí como repito, ese sonido popero.

JESÚS: Pues creo que justo la idea es que suene a Reik 2025. Estamos haciendo un disco y queremos que suene variado y queremos que suene mundial y queremos que tenga como un rollo moderno y fresco, pero también un disco que defienda quiénes somos y toda la música que nos ha traído acá y la razón por la que la gente ha seguido queriéndonos escuchar después de tantos años, que en estos tiempos es un milagro. Pero sí la idea es tener mucha guitarra acústica, mucha guitarra eléctrica y letras y melodías que ojalá que lleguen.

-A punto de que el grupo cumpla 20 años de su álbum debut “Reik” y en el que lanzaron baladas muy exitosas a nivel global como “Noviembre sin ti”. ¿”Mientes” es una continuidad o un guiño al sonido que tenían hace dos décadas?

BIBI: Sí, definitivamente. Es justo como con nuestro disco “Panorama”, que es hacer alusión y un poquito honrar también las canciones del pasado. Incluso hacemos referencia en algunas de las canciones del disco “Panorama” con las letras como “Yo quisiera”, como “Noviembre sin ti”, precisamente varias cosas. Y “Mientes”, la música que saldrá este año no necesariamente es la misma idea en el sentido de las letras en referencia a nuestras canciones pasadas, a nuestras canciones del primer disco, pero sí musicalmente, artísticamente no es repito agarrar un instrumento, una guitarra acústica y “ran”, vamos a hacer una canción.

JESÚS: Supongo que sí, ósea, sí tiene mucho de lo que había en ese primer disco, como mucha sencillez, mucha frescura. Creo que con los años y con estar en la música por tanto tiempo uno siempre quiere buscar lo complicado, lo rebuscado y este disco es un poquito una pausa y un momento donde decimos bueno, vamos a hacer un poquito lo que nos trajo hasta acá, pero ahora con lo que conocemos y lo que sabemos y ojalá que con un poquito más de experiencia y de madurez.

JULIO: Primero que nada que el disco de hace 20 años es una locura. Me encanta ese disco, me fascina, es un discazo; fue el que hizo que todo pasara y la gente nos conociera. Y tenía una inocencia súper cool en la música y todo y replicar eso es muy difícil, ¿no?. “Mientes” tiene muchos elementos de eso, a mí me fascinó la canción desde que la oímos porque me recordaba a eso, eso rollo de cuando empezamos estando en el estudio y “ay, ¿y cómo vamos a tocar la canción?”… “no, pues así”… “¿y cuándo entra este elemento y el otro?”. Me parece súper sencillo en el mejor sentido de las palabras y me encanta la canción y creo que sí, sí es muy afín a lo que hicimos en algún momento en nuestro primer disco.

Hay que recordar que los integrantes de Reik son originarios de Mexicali, Baja California. Lanzaron su álbum debut en el mes de mayo del 2005 y desde ahí han marcado tendencias y conectado con un pop de guitarras acústicas en constante evolución. No por algo han explorado sus orígenes para lanzar precisamente “Mientes2”, un sencillo que acompaña al escucha al difícil momento en que todo parece desmoronarse. ¿Insistir o desistir? La letra de la canción no se guarda nada. Es un pop melódico, emotivo y sincero que invita a replantear la permanencia en una relación en la que no se ven las cosas claras.

En “Mientes” se hacen presentes las guitarras acústicas que son sin duda alguna el sello indiscutible de Reik. Dichos instrumentos se fusionan con una letra emotiva y sin tapujos.