Alejandro Armenta y una nueva casa Carmen Serdán: Esta vez en Amozoc

Por Roberto Desachy Severino

Este sábado en la mañana el gobernador Alejandro Armenta pondrá en marcha una nueva casa Carmen Serdán, esta vez en apoyo de las mujeres de Amozoc. Ofrecer refugio, cobijo y apoyo a las féminas del estado es –sin duda- uno de los programas de bienestar más importantes de la administración estatal y, en el caso de este municipio, el presidente Margarito de la Rosa se sumó sin dudarlo a la iniciativa, como hizo con otras acciones: Armenta inaugura la 3a. de 15 Casas Carmen Serdán a favor de las mujeres

Por ejemplo, Margarito de la Rosa también lleva a cabo faenas comunitarias en Amozoc, incluyendo limpieza de barrancas, mantenimiento, poda y aplicación de pintura en la carretera federal, reforestación y saneamiento de diferentes jagüeyes, para reconstruir el tejido social en la ciudad y contribuir al esfuerzo de transformación NACIONAL de los gobiernos federal y estatal: Margarito de la Rosa y el reto de que Amozoc recupere el rumbo

Y mientras en algunos municipios, como Amozoc, el gobernador Alejandro Armenta encuentra alcaldes sumados a sus estrategias y programas, en otros, como Huauchinango, atendió PERSONALMENTE una queja por las presuntas mapacherías de Rogelio López Angulo, al que acusan de cometer fraude electoral en la comunidad de Patoltecoya.

DENUNCIAN PRESUNTO FRAUDE ELECTORAL DE ROGELIO LÓPEZ ANGULO Y SU BANDA

El mandatario estatal acudió a Huauchinango por la cuarta casa Carmen Serdán y ahí andaba, como era de esperarse, el edil López Angulo, muy sonriente…hasta que Enrique Hernández Fabián, ex candidato a la presidencia de Patoltecoya, se acercó a Armenta Mier, para denunciar el supuesto fraude electoral del munícipe y su grupo, que le habrían dado la constancia de mayoría a una candidata con menor número de votos: Cuarta casa Carmen Serdán para la protección de las mujeres y combate al feminicidio: Armenta

Accesible a la gente, el gobernador atendió a Hernández Fabián, le contestó que estaba enterado del asunto y que mantiene como prioridad apoyar a los pueblos originarios, con sus usos y costumbres. Obviamente, cuando se vio acusado, a López Angulo se le frunció…el bigote y perdió la sonrisa.

DE NUESTROS LECTORES: AGUA DE PUEBLA Y LAS COLONIAS SIN AGUA DURANTE 100 DÍAS

La empresa privada que maneja uno de los elementos vitales para la vida de la gente y la propia sociedad, Agua de Puebla, está en el ojo del huracán por los cuestionamientos FUNDADOS a la maniobra del ex gobernador Rafael Moreno Valle de CONCESIONAR este servicio en condiciones leoninas para el estado: Video: Si Agua de Puebla no puede dar un buen servicio, que lo admita y se retire, demandó Armenta.

Flaco favor se hacen a sí mismos y su negocio los directivos de Agua de Puebla al dejar sin el líquido ¡por más de 100 días a vecinos y negocios de diversas colonias y zonas, como Citlaltépetl, Bulevar Atlixco, La Paz, etc. Uno de los afectados envió a Desde Puebla el siguiente mensaje, para exigir que dicha empresa CUMPLA con el servicio:

“Por favor, ayúdenos a denunciar a AGUA DE PUEBLA, llevamos 100 días sin agua. Vecinos d calle Citlaltépetl y Blvd Atlixco, Col. La Paz, Puebla.

Ya levantamos reporte, ya vinieron a revisar y nada, ni una gota de agua. No queremos que vengan y no resuelvan, QUEREMOS AGUA”.

En lo personal, no me puedo imaginar la tortura –y el gasto- de quedarse sin este elemento por 100 días. La desesperación de la gente es más que comprensible, lo que no entiendo es por qué demonios los directivos de dicha concesionaria NO RESUELVEN: Comparecen titulares de SOAPAP y Agua de Puebla en el Congreso del Estado

Tal vez comiencen a preocuparse cuando los vecinos sin agua vayan a cerrarles las oficinas en San Manuel.

Este lunes no se publicará DEBATE por ser día feriado, pero el martes volveremos con mucho gusto y hablaremos de la vieja guardia universitaria, que en su momento fue parte de la administración central de la BUAP y que hoy -cuando ellos están cómodamente pensionados – parece dispuesta a dejar que la institución se pudra víctima de ambiciones políticas y financieras.