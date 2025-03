Adriana Williams platica sobre su personaje Justina en “El Gallo de Oro”

Por Mino D’Blanc

La actriz Adriana Williams da vida a Justina en “El Gallo de Oro”, telenovela que se transmite a partir de este lunes 3 de marzo a las 21:30 horas por Las Estrellas y que protagonizan Lucero y José Ron y producida por Patricio Wills y Carlos Bardasano.

Platicamos con ella gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de TelevisaUnivision.

MD’B: Después del éxito que tuvo en plataformas “El Gallo de Oro” y que grabaron en el año 2023, ahora se transmitirá en televisión abierta.

AW: Estamos muy contentos. Yo en lo personal siento que la primera vez que se estrenó en ViX, siento que va a salir como nueva y me emociona mucho que llegue a muchos más lugares y a mucho más gente porque es una serie que merece ser vista por todo el público y que llegue a las casas y a los rinconcitos de todo el mundo porque sí la van a amar.

MD’B: Eres de Monterrey y llevas la música por dentro, desde pequeña has bailado. Tu ciudad natal, además de la gran metrópoli moderna que es, tiene también muchos lugares con un realismo mágico, como lo tiene la trama de “El Gallo de Oro”, por lo que la telenovela va muy compaginada con tu vida.

AW: Sí, tiene un toque mágico “El Gallo”, aparte de contar la historia de Juan Rulfo, es que tiene esa música del mariachi, Lucero cantando, las ferias. Casi grabábamos como un número musical, era como dar un concierto. La verdad yo me reía y se reían muchos porque como Justina hace el “¡Silencio señores!” y todo eso que es icónico de ella, cada que yo tenía que hacer eso en la grabación, lo hacía como si fuera un concierto real y entonces lo disfrutamos muchísimo.

MD’B: Ante la vida que estamos viviendo, dime algo que rescatarías de Juan Rulfo.

AW: Le rescataría y le aprendería que para la época en la que escribió sus libros, él estaba mucho más allá, estaba en historias mucho más avanzadas a ese tiempo, aunque eran de época. Trataba problemas que hoy en día, en el 2025, están relacionados con la sociedad y como humanidad. Eso lo rescataría; son textos, son escritos mágicos.

MD’B: Interpretas a Justina, una trompetista. ¿Aprendiste a tocar algo de trompeta?

AW: No, no hubo tiempo. De entrada lo que iba a hacer es tocar la guitarra y después cambiaron a la trompeta y si tuve coucheo del instrumento, pero fue bastante complicado por los tiempos de grabación, aprender realmente a tocar la trompeta, pero aprendí a soplarla, a sacarle sonido y a colocar los dedos. Tuve un couch que era un chico mariachi y él me ayudó muchísimo; iba revisando en las escenas que entraba la trompeta el cómo movía los dedos, cómo colocarla, cómo hacer para que saliera el sonido para que se viera lo más real posible.

MD’B: ¿Ahora aprenderías a tocar la trompeta? ¿Sí te gustó la experiencia?

AW: Me encantó. A mí me gusta mucho el ukulele; tengo uno que alguna vez intenté aprender a tocarlo, pero la trompeta se me hizo muy interesante. Cuando estaba en ese aprendizaje, me enseñaron muchos videos de chicas que tocaban la trompeta con mariachi y todo, para ver la técnica y cómo lo hacían y se me hizo algo padrísimo, súper, súper interesante esto del instrumento de viento. Fue muy, muy padre.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a Justina, tu personaje? ¿Qué te deja?

AW: Justina me deja que es una mujer con los pantalones bien puestos, muy fiel a sus convicciones. En su historia a ella le gustan las mujeres y tiene un conflicto interno bastante fuerte, porque pese a que en su casa eso lo ven mal, como si estuviera enferma, y ella aun así decide luchas por lo que quiere y por sus convicciones, a pesar de que la juzgaran, de que la insultaran, de que la maltrataran por el comportamiento sexual, Justina es fiel a lo que desea, a lo que quiere, no importa lo que piensen los demás, siempre y cuando esté dentro de sus valores y de su ética.

MD’B: ¿En qué te pareces y en qué no te pareces a Justina?

AW: No me parezco en que no me gustan las mujeres (ríe) y me parezco justo en que soy una mujer que creo en mis convicciones, en que siempre voy a luchar por lo que creo, en lo que pienso, con mis valores y siempre he luchado por mis sueños, por algo estoy en esta carrera en la Ciudad de México en vez de estar en Monterrey, para hacer lo que quiero, luchar por mis sueños y ser firme en lo que soy.

MD’B: ¿Qué le aprendiste a Lucero?

AW: Lucero me enseñó a ser una gran compañera de trabajo, una profesional en mi trabajo también como actriz y sobretodo ser un gran ser humano y una gran amiga. Ella es muy amable, linda y buena persona con todo el mundo. Ningún día llegó de malas y son jornadas larguísimas y estábamos fuera de México. Siempre traía la mejor actitud y esa buena vibra y eso hacía que todos los días de trabajo fueran bonitos y fueran como ir a divertirse, pero siempre dentro de lo profesional, entonces le aprendí que al trabajo siempre hay que llegar con una actitud positiva y ser profesional, ser amable y llevarse bien con todo mundo y hacer una buena compañía.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que ver “El Gallo de Oro?”

AW: Porque es una serie que va a salir en Las Estrellas en el horario estelar. No hay nada igual que sea basado en un libro del gran Juan Rulfo que sea en parte musical, además de que van a tener acción, van a tener amor, van a tener música. Por donde la vean se van a enamorar de los personajes y de toda la historia.