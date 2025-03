A gritos, Trump expulsa a Zelenski de la Casa Blanca; suspenden acuerdo

Excelsior

El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, terminó entre reclamos, gritos y sin garantías de paz para el país invadido.

Ahora mismo no tienes las cartas en la mano. Estás jugando con las vidas de millones, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso para este país”, afirmó Trump en la reunión convocada en el Salón Oval.

El encuentro estaba diseñado para firmar un acuerdo de acceso a minerales, así como una posible negociación para obtener un lugar en el diálogo por la paz entre Trump y Putin.

Sin embargo, el desencuentro se desató cuando Zelenski advirtió a él y al vicepresidente, J.D. Vance, sobre negociar con el presidente Vladimir Putin.

La visita de Zelenski tenía como objetivo ayudar a Ucrania a convencer a Estados Unidos de que no se pusiera del lado del presidente ruso, Vladimir Putin, que ordenó la invasión de Ucrania hace tres años.

Vance subrayó la necesidad de la diplomacia para resolver el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial,mientras que Zelenski replicó que no se podía confiar en Putin en ninguna negociación.

Me refiero al tipo de diplomacia que pondrá fin a la destrucción de tu país (Ucrania)”, insistió Vance, quien cuestionó si había agradecido el apoyo y asistencia militar a su país.

Tras las alusiones a Putin, Trump se irritó cuando Zelenski dijo: “Durante la

guerra, todo el mundo tiene problemas, incluso tú. Por ahora, no lo sientes, pero lo sentirás en el futuro.”

El líder norteamericano comenzó a reprocharle la asistencia y el equipo militar proporcionado, el cual asciende a 65 mil millones de dólares desde que inició la invasión, el 24 de febrero de 2022.

No has estado solo. Te hemos dado equipo militar, tus hombres son valientes, pero tienen nuestro equipo. Si no tuvieras nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas”, expresó Trump, ante medios de comunicación, entre los cuales había representantes de la agencia oficialista rusa Tass.