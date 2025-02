Retiene “Pegajoso” Díaz por segunda vez título gallo al vencer a “Pollo” Cossío

Staff/RG

Se impone por decisión unánime en pelea estelar de LUX 050

Por decisión unánime, el artemarcialista peruano, Juan “Pegajoso” Díaz, se impuso al duranguense Uriel “Pollo” Cossío, por el título mundial de peso gallo de LUX Fight League, en la pelea estelar de LUX 050 presentada por AMISTAD e Industronic, que se disputó en el Showcenter Complex de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Con este resultado, el originario de Lima, Perú, llegó a 14 victorias en su carrera profesional, donde además tiene una derrota y un empate, aunado a que defendió por segunda vez con éxito el cinturón de las 135 libras.

Por su parte, “Pollo” Cossío sumó su décimo revés en el ámbito profesional, en el cual tiene 14 triunfos y ninguna igualada.

La batalla comenzó con un breve estudio de parte de ambos exponentes, siendo Uriel el que tomó la iniciativa al conectar una seguidilla de patadas sobre la humanidad del monarca sudamericano.

“Pegajoso” Díaz respondió con una combinación de volados de ambas guardias ante la mirada de Daniela Modad, tercera sobre la jaula, quien detuvo un momento el combate por una patada en las zonas bajas de parte del peruano sobre el mexicano.

En el segundo asalto, “Pegajoso” Díaz demostró buena velocidad de manos y conectó uppercuts al duranguense que le fueron disminuyendo su capacidad física y afectar el rostro.

Con el rostro ya bastante dañado, Uriel buscó responder al castigo de Juan con patadas a las piernas, pero el defensor del cinturón de las 135 libras aplicó la misma dosis, ante el abucheo de la afición presente, que pedía más acción de parte de los contendientes.

En los dos restantes episodios, siguió la misma tónica con el mexicano buscando equilibrar la batalla y Díaz conectando los mejores golpes, pese a estar seriamente mermado de su pierna izquierda.

En el último round, con “Pollo” Cossío ya seriamente lastimado del ojo izquierdo, el sudamericano mandó a la lona al duranguense para buscar acabar con el pleito antes de la decisión de los jueces, sin embargo, ese momento no llegó por la resistencia mostrada por Uriel, al cual las tarjetas de los tres jueces no favorecieron.

“Uriel fue un rival muy duro, tiene mucho corazón y todo mi respeto, quise demostrar todo lo que he aprendido con mis entrenadores, los cuales me mantienen bajo mucha presión, siento que me estoy desenvolviendo más”, indicó el monarca sudamericano al concluir la pelea.

“Me gustaría estar en UFC, muchas gracias a México y Monterrey por todo”, expresó “Pegajoso” Díaz, quien vistió pantaloncillos en color negro en la función de LUX 050 presentada por AMISTAD e Industronic.

En tanto, en la batalla coestelar, el colombiano Santiago Prieto (8-2-0) doblegó por decisión unánime al regiomontano Emilio Saavedra (9-4-0), en choque por las 135 libras.

Asimismo, el tapatío Jaime “Kraken” Londoño (6-3-0) hizo lo propio ante el coahuilense Luis “Corazón de León” Rey Gallegos (9-9-0), en combate por el peso gallo.

Por su parte, el regiomontano Kike “Locote” González (13-5-0) regresó con éxito, al imponerse por sumisión al duranguense Daniel Núñez (5-4-0), en pelea válida por las 130 libras.