¿A qué edad puede un joven cambiarse de sexo?

Por Dra. Nancy Álvarez

¿Cuál es la edad para cambiar de sexo? Todo el mundo opina, sobre todo los jueces, los políticos y una rumba de metidos que no saben nada. Yo, que me he pasado la vida estudiando, con maestrías, doctorado e incluso un PhD firmado por el rey de España, porque lo hice allí, digo lo siguiente: la comunidad científica, excepto algún loco, afirma que la edad adecuada para hacer un cambio de sexo son los 18 años… en adelante.

Antes de los 18, en la etapa de la adolescencia, muchas personas están confundidas y tienen dudas. Y la duda es normal, porque los niños pueden tocarse jugando y tener incluso juegos sexuales. Y eso no dice nada sobre su sexualidad. Son los adultos quienes se ponen en alerta cuando el niño habla de ello.

En materia de educación sexual, hay que escuchar a los niños, no asustarlos, y darles una respuesta acorde con la edad. Lo único importante es contestar su pregunta, no darle más explicaciones. No lo meta en un campo en el que no estaba pensando. Tampoco abunde con informaciones que lo confunden más.

Entonces, si alguien desea cambiar de sexo, debe esperar a los 18 años. No lo digo yo, sino los grandes psicólogos y sexólogos del mundo. Los niños y adolescentes pasan por muchas confusiones. Debemos tener tranquilidad y paz, y guiarlos lentamente hasta que encuentren sus respuestas.

Hay teorías que me dejan fría. He oído decir que a un varón que quiere ser mujer, habría que operarlo desde pequeño, porque “así sufre menos cambios”. Pero, señores, ¿ustedes creen que son Dios? ¿Qué le pasa a la gente? Se trata de un disparate, por donde quiera que se vea.

Un niño no debe ser guiado físicamente, cambiándole o quitándole las hormonas. Ni emocionalmente. Si el niño está confuso, se le guía de otra manera, hasta que llega a una edad y dice: “yo soy esto y me siento esto. Quiero hacerlo en libertad”.

Ahora me veo obligada a hablar de cosas que estaban redichas, debido a que Trump dijo que solo hay dos sexos. Sí, es verdad. Usted se puede operar. Usted puede ser una mujer trans o un hombre trans, pero era hombre y se hizo mujer, o viceversa, porque se sentía en el cuerpo equivocado. Ok, pero eso tiene un proceso. Se necesitan evaluaciones y un chequeo físico. Todavía se estudia por qué pasa. No es lo mismo que ser homosexual.

Entonces, físicamente, solo existen hombres y mujeres. Lo que pasa es que la mente y el medio ambiente influyen en la decisión, pero el cuerpo no. Si usted se quita las hormonas y se convierte en mujer, su cuerpo y ADN siguen siendo el de un hombre. Eso no cambia.