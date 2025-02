El papel clave del sistema endocannabinoide en el equilibrio de la salud

Staff/RG

En los últimos años, el sistema endocannabinoide (SEC) ha ganado atención en el ámbito de la salud y el bienestar debido a su papel fundamental en la regulación de múltiples funciones corporales. Este sistema biológico, presente en todos los mamíferos, desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis, es decir, en el mantenimiento de los mecanismos de autorregulación del medio interno en los seres vivos, lo que lo convierte en un tema de interés tanto para la investigación médica como para el desarrollo de tratamientos terapéuticos innovadores.

El SEC está compuesto por receptores endocannabinoides, moléculas que se pueden acoplar en los receptores y enzimas, que trabajan juntos para regular procesos como el estado de ánimo, el apetito, el sueño, la percepción del dolor y la respuesta inmunitaria. Los dos principales receptores del SEC, CB1 (residen principalmente en el sistema nervioso central) y CB2 (existen especialmente en el sistema nervioso periférico, en su mayoría, en las células inmunes), se hallan en diferentes órganos y tejidos del cuerpo, incluyendo el cerebro, el sistema nervioso, los órganos y el sistema inmunológico.

“A pesar de su importancia, el sistema endocannabinoide sigue siendo desconocido para gran parte de la población. Por ello, profesionales de la salud, investigadores y organizaciones están trabajando para aumentar la conciencia sobre este sistema. Promover una mayor comprensión de su función podría transformar la manera en que abordamos el tratamiento y la prevención de enfermedades”, indica el Médico Bariatra, David Montalvo, Especialista en Medicina Cannábica.

Según estudios, se han destacado cómo los cannabinoides, tanto endógenos como los derivados de plantas como el cannabis, pueden influir positivamente en el SEC. Esto ha llevado a una ola de investigaciones sobre el uso de cannabinoides para tratar afecciones como la epilepsia, la esclerosis múltiple, el estrés postraumático y la ansiedad, el cáncer, la diabetes, entre otras.

“El sistema endocannabinoide representa un puente entre el cerebro y el cuerpo. Comprender su funcionamiento no solo abre nuevas posibilidades terapéuticas, sino que también ayuda a promover un enfoque holístico de la salud,” comenta el experto en medicina endocannabinoide.

Indica que el auge de la medicina basada en el SEC también está impulsando el desarrollo de productos y terapias que buscan apoyar este sistema de manera natural. Desde suplementos alimenticios hasta aceites ricos en cannabinoides no psicoactivos como el CBD, la industria de la salud y el bienestar está explorando formas de potenciar los beneficios del SEC. Algunos de los usos terapéuticos de los cannabinoides de origen vegetal (fitocannabinoides) se enfocan en padecimientos que cursan con convulsiones resistentes a los tratamientos convencionales, en los trastornos del espectro autista, la enfermedad de Parkinson, migraña y en muchos padecimientos neurológicos, crónico- degenerativos y otros que cursan con cuadros dolorosos de gran intensidad.

Cabe señalar que el uso terapéutico de los extractos de cannabis contempla diferentes vías de administración como gotas sublinguales, gomitas, chocolates y otros productos comestibles en los que se agregan pequeñas cantidades de los ingredientes activos y se tiene el cuidado de ajustar la dosificación de acuerdo con el tipo de problema de salud a tratar, por ejemplo, para dolor de cabeza agudo como la migraña se puede resolver con tan solo 5 mg de Cannabidiol (CBD). Para padecimientos como la fibromialgia la dosis que se utiliza es mayor. Las dosis a utilizar deben ser personalizadas dependiendo del tipo de padecimiento, la edad y el peso del paciente, el tiempo de evolución de la enfermedad y la intensidad del dolor.

Con el uso terapéutico de los fitocannabinoides se abre una muy amplia gama de opciones de tratamiento y de apoyo terapéutico para muchas enfermedades y condiciones de salud que han limitado la calidad de vida de millones de personas.

Acerca del Médico Bariatra David Alberto de José Montalvo Castro

Es un médico altamente capacitado en una de las áreas más importantes de la medicina: la Bariatría. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha participado en reconocidos eventos como ponente nacional e internacional. El Doctor Montalvo Castro ha ocupado cargos importantes en diversos hospitales, fundaciones, asociaciones y consejos, por ejemplo, fue Presidente del Consejo Mexicano de Médicos Bariatras, A. C.; Presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Obesidad y Trastornos Alimentarios, A. C. y Presidente del Colegio Mexicano de Bariatría A.C. El Doctor Montalvo ejerce, al unísono, su especialidad como Médico Bariatra en su consultorio particular desde 1985. Debido a su experiencia ha obtenido diversas distinciones y reconocimientos, como los otorgados por la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis que lo integra al Registro Latinoamericano de Excelencia Médica y Científica.

