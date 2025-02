Combate frontal a la corrupción para erradicar “negocios leoninos”: Armenta

-Estoy para servir al estado y no voy a hacer nada que lo dañe, resaltó el gobernador.

-Reiteró que el gobierno bioético que representa sirve a la gente, no se sirve de ella.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El gobernador Alejandro Armenta aclaró que el estilo de gobierno bioético que representa, es un gobierno que ama a su población, que le sirve, ya que, “un gobierno que no ama no sirve, se sirve”. Por ello fue contundente al afirmar que no apoyará “negocios leoninos, ni vergonzosos”, como algunos que le han ofrecido durante estos primeros 62 días de su gestión.

De manera decidida y siguiendo los preceptos de la bioética, el gobernador expresó su visión para desterrar las prácticas nocivas y contrarias a la austeridad en el gobierno.

Alejandro Armenta relató que ha recibido propuestas dañinas al sentido social y a la honestidad en el manejo de los recursos públicos: “Yo creo en la cuarta transformación, entonces yo estoy para servir al estado y no voy a hacer nada que lo dañe, y lo que tú me estás ofreciendo es algo que lo va a dañar y que me va a beneficiar a mí, entonces te pido que me respetes y no me hagas propuestas de esa naturaleza”, narró el mandatario estatal.

El mandatario explicó que la estrategia de contar los días de su gobierno es un modelo de planeación, de prospectiva, de línea de tiempo que significa reconocer que el servicio público es temporal y que el servicio a las personas debe prevalecer en quienes detentan el poder: “¡Gobernador, no eres eterno!, ¡si Dios te presta vida, te faltan 2 mil 129 días!, ¿cómo quieres salir? Compañeros de gabinete, ¿cómo quieren salir?”, exigió el mandatario, al demandar un comportamiento ético de las y los servidores públicos de su administración.

En la mañanera estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra; el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González; el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano; la titular de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama; el director del DIF Estatal, Raymundo Atanacio Luna; la titular de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera; la directora de SICOM, Natalie Hoyos López y el coordinador del Programa de Mantenimiento Permanente, Israel Pacheco.