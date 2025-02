Shakira gana Grammy por Mejor Álbum Pop Latino; lo dedica a migrantes y a sus hijos

EXCELSIOR

Shakira subió al escenario de los Grammy para aceptar su premio y dedicarlo a los migrantes que viven en Estados Unidos.

Shakira está comenzando el 2025 de la mejor manera, ya que este 2 de febrero, día de su cumpleaños número 48, la cantante se llevó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino por “Las Mujeres Ya no Lloran”.

Esta noche, la colombiana era la favorita para llevarse este premio Grammy y se alzó con esta presea por la que competía con artistas como Luis Fonsi, Kany García, Anitta y Kali Uchis.

Shakira y su emotivo discurso al ganar el Grammy

Tras darse a conocer que Shakira había ganado el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino, la famosa se paró en el escenario para dar su discurso, el cual fue dedicado en gran parte a los migrantes que viven en Estados Unidos, quienes en las últimas semanas han atravesado por momentos complicados por las deportaciones.

Shakira mencionó en su discurso que aprecia el trabajo que realizan los migrantes en Estados Unidos, quien de acuerdo a sus palabras, han sacado adelante a dicho país.

“Es increíble, gracias de verdad. Quiero dedicar este premio a mis hermanos migrantes que hacen grande este país. Son amados, son dignos, son valiosos (…), yo también he sido un migrante que llegó a este país con un sueño (…), ños latinos somos una fuerza imparable. No me cansaré de luchar con ellos y por ellos”.

Finalmente, uno de los momentos más emotivos de su discurso fue cuando le dedicó el premio a sus hijos, Milan y Sasha, quienes se encontraban en el evento acompañándola.

“Quiero compartir este premio con mis hijos, Milan y Sasha, estoy tan orgullosa de ustedes, de sus corazones y por apoyarme en la forma en la que lo hacen, los amo”.

Dentro de poco, Shakira comenzará su gira y en México, la cantante dará siete conciertos con lleno total.

Por si fuera poco, la cantante se mudó a nuestro país para poder realizar los últimos ensayos antes de comenzar a dar conciertos con su gira “Las Mujeres Ya no Lloran”.