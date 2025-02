Los adolescentes gays tienen menos bienestar emocional que los heterosexuales

Universitat Oberta de Catalunya

Un estudio con participación de la UOC constata que las desigualdades de bienestar emocional según orientación sexual durante la adolescencia dependen del tipo de municipio

Los chicos adolescentes de Cataluña que se identifican como gays tienen menos bienestar emocional que los que se identifican como heterosexuales, pero solo en los municipios pequeños. Así lo constata el estudio “Bienestar emocional, orientación sexual y estigma interpersonal en adolescentes cisgénero de Cataluña, desde una perspectiva de género y territorial”, publicado en la revista Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity.

En el estudio liderado por la investigadora y docente de UManresa, Gemma Drou, ha participado también la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y coordinadora principal del grupo de investigación epi4Health, Marina Bosque. También han colaborado investigadores de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Para hacer el trabajo, las autoras han usado datos de las encuestas DESKcohort, que se hacen entre jóvenes de la Cataluña Central, y la encuesta FRESC, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que se hace entre jóvenes de Barcelona. Los datos se recogieron durante los años 2020 y 2021 entre más de 7.000 adolescentes de edades de 15 a 19 años.

Más malestar emocional cuanto más pequeño es el municipio

En los municipios de menos de 30.000 habitantes, los chicos gays presentan menos bienestar emocional que los chicos heterosexuales, diferencia que se observa en menor medida y de manera no significativa en las ciudades intermedias como Manresa, Igualada y Vic o Barcelona y su área metropolitana. Además, estas diferencias observadas en los municipios pequeños están relacionadas con el hecho de haber sufrido acoso escolar o de tener unas malas relaciones con la familia.

Otra conclusión a la cual han llegado las autoras del estudio es que los chicos y las chicas que se identifican como bisexuales son los que presentan menos bienestar emocional, independientemente del tipo de municipio donde vivan. Los resultados constatan que no hay diferencias significativas entre el bienestar emocional de las chicas y los chicos que se identifican como lesbianas o gays en comparación con los que se identifican como heterosexuales, pero sí que hay entre las personas bisexuales y las heterosexuales, tanto en pueblos pequeños como en ciudades intermedias y en la metrópoli barcelonesa. Las autoras concluyen que estas desigualdades también se pueden explicar por el hecho de haber sufrido acoso escolar, sobre todo en el caso de chicos bisexuales, o por las malas relaciones familiares, sobre todo en las chicas bisexuales.

Los resultados coinciden con otros estudios que muestran cómo dentro del colectivo LGB (lesbianas, gays, bisexuales), las personas bisexuales son las que tienen menos bienestar emocional, en parte por el hecho de que la bisexualidad es todavía una orientación sexual cuestionada tanto por parte del colectivo heterosexual como del mismo colectivo LGB, lo cual supone una fuente de estigma extra para los adolescentes bisexuales.

Así, si bien parece ser que en Cataluña ha habido una aceptación progresiva de la homosexualidad, menos penalizada socialmente sobre todo en las ciudades intermedias y en la metrópolis de Barcelona, la aceptación de la bisexualidad va todavía un paso por detrás.

Soluciones colectivas y liberadoras

El trabajo constata que las orientaciones sexuales no heteronormativas son penalizadas socialmente porque no se ajustan a las normas establecidas de género y orientación sexual. A pesar de que la despenalización de la homosexualidad en España y las políticas recientes han avanzado hacia la igualdad de derechos para las personas LGTBIQ+ en el ámbito catalán y español, “todavía queda mucho por hacer para asegurar una protección efectiva de estos derechos”. Según afirman las autoras, “la educación en la diversidad sexual se considera una herramienta para avanzar hacia una sociedad donde las normas de género y de orientación sexual no limiten el bienestar emocional ni la libertad de los adolescentes”.

Este estudio con participación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar; 5, igualdad de género, y 10, reducción de las desigualdades.

Artículo de referencia:

Drou-Roget, G., Bosque-Prous, M., González-Casals, H., Teixidó-Compañó, E., Vives-Cases, C., Folch, C., Sánchez-Ledesma, E., Rogés, J., Serral, G., & Espelt, A. (2025). Mental well-being, sexual orientation, and interpersonal stigma in cisgender adolescents in Catalonia, from a gender and territorial perspective. Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/sgd0000800