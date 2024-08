Busca PC Estatal inhibir venta ilegal de pirotecnia

Staff/RG

La Coordinación llevó a cabo una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales para prevenir escenarios de riesgos

Con la finalidad de reducir accidentes a causa del mal manejo de la pirotecnia, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Coordinación General de Protección Civil del Estado, llevó a cabo una mesa de trabajo con autoridades estatales y federales para fortalecer las medidas preventivas y reducir escenarios de riesgos generados por la venta irregular.

En sinergia con la Dirección General de Delegaciones, el titular de la Coordinación, Catarino Miranda San Román señaló que se establecieron acciones preventivas, así como acuerdos para reforzar las recomendaciones a presidentes municipales y población en general, a fin de salvaguardar la vida, integridad, bienes y entorno, así como las afectaciones que pudiera generar.

Además, en este encuentro se determinaron los municipios que son susceptibles a algún incidente, derivado del uso de material explosivo, así como la estrategia para coordinar el trabajo interinstitucional para llevar a cabo las acciones de previsión y de atención, en caso de requerirse.

Las emergencias derivadas del manejo de pirotecnia ocurren con mayor frecuencia durante festividades patronales, fiestas patrias y decembrinas, por ello, el gobierno estatal exhorta a la población a no adquirir este material proveniente de sitios no regulados, además de no emplear estos artefactos sin preparación certificada.

A la reunión asistió personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como representantes del Gobierno Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

