Guanajuato, sexta entidad con más casos de Enfermedad Renal Crónica a nivel nacional; anuncian jornada gratuita para prevención de salud renal el 15 de junio

Staff/RG

▪ Padecimiento progresivo y silencioso que afecta al 12% de los mexicanos

▪ Fundamental: realizar al menos una revisión al año de nuestros riñones

San Miguel de Allende, Gto., 5 de junio de 2024.- El desarrollo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) es silencioso y generalmente se detecta cuando el daño en los riñones ya es avanzado, por lo que al menos una vez al año debemos revisar el estado de dichos órganos que son fundamentales para vivir, alertó el doctor Dr. Edgar Solís.

El médico internista y nefrólogo detalló que en nuestro país aproximadamente el 12.2% de la población padece algún grado de enfermedad renal, entre cuyos principales factores de riesgo están la diabetes y la hipertensión arterial.

Guanajuato, con cerca de 6 millones de habitantes, se sitúa como la sexta entidad del país con más casos de enfermedad renal crónica, lo que subraya la necesidad urgente de intervenciones preventivas y educativas.

Ante ello, el doctor Solís Vargas dio a conocer que justamente en respuesta a la creciente incidencia de la enfermedad renal crónica se realizará una jornada gratuita de salud renal el sábado 15 de junio –en un horario de 9:00 a 18:00 hrs– en San Miguel de Allende, esfuerzo que busca crear conciencia y ofrecer diagnósticos preventivos a la población local.

“El objetivo es prevenir la enfermedad renal crónica entre la población en riesgo y, por otro lado, ofrecer estrategias de manejo a quienes ya conviven con la enfermedad”, comentó el especialista, quien agregó que –para participar– los interesados pueden programar su cita directamente en la clínica ubicada en Lib. José Manuel Zavala 160, Col. Centro, C.P. 37753 San Miguel de Allende, Gto., en un horario de lunes a sábado de 8:00 a 20:00, o mandar un mensaje al WhatsApp 442 467 9497.

Detalló, además, que los requisitos para asistir a la jornada de salud renal son ser mayor de edad, no tener síntomas de infección en vías urinarias, no haber utilizado ningún antibiótico en las últimas 72 horas, no haber presentado fiebre en las últimas 48 horas, no tener ningún malestar agudo importante que amerite atención médica (dolor abdominal, dolor torácico, náusea y/o intolerancia a la vía oral, diarrea aguda o cefalea intensa), no haber realizado ejercicio intenso en las últimas 24 horas y –en el caso de las mujeres– no encontrarse en su periodo menstrual.