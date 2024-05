Fernando Morales y la Ola Naranja llenan las calles de Atlixco en su último recorrido de campaña

Desde Puebla

Fernando Morales recorrió las calles de Atlixco, acompañado de Edgar Moranchel, futuro presidente del municipio, de las candidatas a diputación local y federal, Mónica Martínez y Emilia Herrera, respectivamente y los más importantes, los miles de atlixquenses que quieren un mejor futuro para México.

El candidato al gobierno del estado regresó a uno de los municipios de la línea naranja que ganará este próximo 2 de junio, para culminar con las actividades de campaña en Atlixco; abrazado por miles de ciudadanos, lideró una caravana de autos y posteriormente recorrió por última vez en campaña las calles del municipio, rodeado de festejo y alegría previo al triunfo.

“Yo soy un candidato de tierra no de templetes, me gusta caminar hombro a hombro con las y los poblanos reales, empezamos este camino siendo pocos, me da alegría ver cuántas personas se han sumado, no me cabe duda que Movimiento Ciudadano ha logrado ganar la conciencia de las personas” comentó Morales Martínez a las y los atlixquenses que lo acompañaron en el recorrido.

El líder de Movimiento Ciudadano invitó al voto el próximo 2 de junio y recordó que nadie puede amenazar ni condicionar las decisiones electorales, ya que es un tema de individualidad y de dignidad, que se debe respetar por medio de las autoridades.