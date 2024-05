Asegura Pepe Couttolenc que el PVEM será la segunda fuerza política de la entidad

EL VALLE

Metepec, Méx.- El líder estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto Couttolenc Buentello, aseguró que tras pasar las próximas elecciones, serán la segunda fuerza política de la entidad, debido a que las encuestas y la suma de nuevos cuadros dan como resultado un triunfo en cada uno de los municipios en los que compiten.

“Vamos a ser la segunda fuerza en el Estado de México, en las definiciones todas y cada una de las encuestas en los distintos municipios del estado no solo nos respaldan, sino nos dan prácticamente ya un triunfo inminente en los distintos municipios; no saben el sentimiento que me da de ver todas y cada una de estas distintas encuestas en todos los municipios, que nos ponen muy por encima de nuestros adversarios, esto en sumatoria nos dice que estamos ya a pocos días de ser la segunda fuerza del Estado de México”, expresó.

En una reunión realizada con integrantes del partido, indicó que a partir del proyecto que inició hace apenas seis años, elección tras elección el PVEM ha seguido sumando, cumpliendo y creciendo. “Hay que decirlo con todas sus letras, estos grandes triunfos vienen con una gran responsabilidad social y un gran compromiso”, dijo.

Mencionó que a días de que las campañas electorales concluyan, se encuentra completamente orgulloso de todos los ecologistas, que en medio de la adversidad, amenaza y descalificación, han sacado la casta con propuestas, asegurando que no cabe duda de que “chamba mata grilla”.

Refirió que la sociedad se encuentra informada y politizada, que más allá de los partidos se privilegia los proyectos, sobre todo los jóvenes, en donde el 80% de ellos se fija más en el candidato que en el partido, lo que han venido privilegiando en el PVEM con proyectos firmes, capacidad de gobierno, propuestas claras y asequibles.

Indicó que la suma de voluntades y los acuerdos realizados con la ciudadanía, hoy le permiten al Partido Verde dar cara y garantizar al Estado de México que no le va a fallar y que se convertirán en la segunda fuerza política del Estado.

Informó que el Partido Verde cuenta con 45 alcaldías y más de 10 candidaturas a diputación federal y local, por lo que cumplirán al pie de la letra el decálogo que contempla el agua para todos y un medio ambiente sano; la seguridad en el transporte y en la comunidad; empleo digno para jóvenes y acceso a una educación de calidad; garantizar vivienda accesible y cercana a tu centro de trabajo; el acceso al deporte y a gimnasios al aire público; el mejoramiento de espacios comunes y creación de áreas verdes; la inversión al campo integrando tecnología y semilla; generar un bienestar para todos los seres sintientes; actuar con transparencia y rendición de cuentas; así como las mejoras permanentes para los adultos mayores.

“Son los 10 ejes rectores que regirán nuestra forma de gobernar, porque en este momento tendremos más gobiernos que nunca, más diputados locales y federales que nunca, y con ello, vamos a comprometernos con la ciudadanía que vamos a hacer las cosas diferentes y bien; conocerán a los gobiernos verdes por sus resultados y por su eficacia al gobernar”, manifestó.

Pepe Couttolenc aseguró sin temor a equivocarse, que el PVEM no solo crecerá, sino que se convertirán en una potencia política imparable no solo por sus triunfos electorales, sino por su forma de hacer las cosas bien, con método y trabajo.

Reiteró que los integrantes del verde, asumirán con responsabilidad su papel y están preparados para gobernar ya que tienen trazados perfectamente los ejes rectores donde van a derivar sus planes de gobierno para cumplir con hechos al pueblo mexiquense.

Retomó las acciones de la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum para gobernar con humildad y cercanos a la gente, “el poder solamente es virtud si se pone al servicio de los demás”, dijo.

Finalmente, agradeció a todos los que hicieron esto posible empezando por sus candidatas y candidatos, así como a sus equipos de brigadistas y los que volantearon, ya que “se rifaron en todos los eventos con esas porras y esa actitud verde, a los representantes generales y de casilla; hoy tendremos más del 90% de cobertura, algo histórico y solo por debajo de Morena. Este gran resultado es de todos y cada uno de ustedes, no cabe ni una sola duda que el futuro de la 4T es de color verde”, concluyó.