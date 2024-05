En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Por Pepe Hanan

Seriedad del proyecto

A falta de la confirmación oficial por parte de la directiva del equipo camotero, la posible llegada del Director Técnico mexicano José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, habla de que al menos se está tratando de darle seriedad a la recomposición del equipo de la franja.

Seguramente esta semana se deberá de tener noticias pues el equipo está emplazado para regresar este Lunes y empezar con exámenes médicos para después realizar la pretemporada con suficiente tiempo para llegar en forma al día 5 de Julio que es cuando se estará dando inicio a la temporada Apertura 2024 y estar listos para viajar a los Estados Unidos y enfrentar la Leagues Cup donde según se sabe los equipos mexicanos perciben una buena cantidad de dólares lo que les permite financiar gastos y costos del torneo mexicano.

Algunas críticas se han venido dando debido a que la directiva no ha presentado a la prensa al nuevo director deportivo Ángel Catalina de quien se sabe ya tiene rato en la ciudad de Puebla y se encuentra trabajando de la mano del director general Gabriel Saucedo en la organización y posible armado de la escuadra camotes.

A la fecha, la información ha circulado a través de redes sociales de cuentas de periodistas nacionales bien informados.

De esa manera, en mi caso, me enteré que llegaba como Gerente Deportivo Pedro Luis Beltrán García, conocido como Pedro Beltrán y quien vendría a complementar el staff de la dirección deportiva con Catalina.

Pedro Beltrán trabajó en Murciélagos FC donde realizó varias funciones las cuales se equiparan a las de un Secretario Técnico, viendo temas como Inteligencia deportiva, logística, Operación general de partidos como local, registros en Federación, además de que también ha realizado funciones de auxiliar técnico de Marco Antonio ‘fantasma’ Figueroa y algunos más.

Estuvo en Cimarrones de la liga de expansión y algunos equipos más como Alebrijes, Neza FC, y en Primera división con Monarcas Morelia y Atlante.

Por otro lado si se confirma la llegada de ‘Chepo’ a la dirección técnica, el liderazgo en la banca del Puebla estará garantizado, José Manuel es un técnico exitoso y campeón del fútbol mexicano, incluso fue director técnico de la selección nacional donde no tuvo mucha suerte.

Conoce Puebla como pocos, aquí fue Campeonísimo como jugador en 1990, se casó con una poblana y sus hijos son poblanos también, en la Angelópolis vivió muchos años para después regresar a su natal Guadalajara donde reside actualmente.

En contra tiene el hecho de que no ha dirigido durante los últimos 4 años; sin embargo, se ha mantenido actualizado y al día en lo referente al fútbol mexicano.

La duda estriba en saber cuáles serán las condiciones en las que llega.

Tendrá el control total de su actuar al interior del club?

Será sometido por Ro(b)a y sus ‘madams’ para limitarlo en cuanto a quién atender y con qué medios hablar y con quiénes no?

Pues al parecer y aunque Saucedo ha realizado algunos movimientos al interior de la escuadra como la salida del famoso ‘Cacarizo’ de la dirección deportiva del equipo femenil y comentarista estrella de Ro(b)a en sus transmisiones de radio concesionadas ya de manera gratuita a la estación del Gobierno del Estado y manejadas por el mismo sujeto que tanto daño le ha hecho al fútbol en Puebla. las cosas no le alcanzan para deshacerse de la verdadera podredumbre al interior del club.

Ro(b)a y su séquito se mantienen firmes al interior del club, tan es así que siguen usando el Estadio Cuauhtémoc de manera personal y sin el menor pudor publican sus fotografías en redes sociales posando con sus familiares e hijos sobre el engramado del estadio sin que nada ni nadie pueda hacer algo por detener a estas empleadas con derechos de ‘Picaporte’.

Si someten a ‘Chepo’, les anticipo que poco o nada cambiará, aunque conociendo a De la Torre desde hace años, sé que es un tipo de carácter que no se deja mangonear ni utilizar por nadie.

De llegar el ‘Chepo’, bien vale la pena avisarle a qué se va a enfrentar, pues estos vividores no se van a dejar tan fácilmente y de no someterse lo empezarán a golpear en redes sociales para debilitarlo al interior y no perder ellos su ‘coto’ de poder.

Por otro lado y quizás lo más importante será saber el tema del armado del equipo.

Qué condiciones puso ‘Chepo’ para llegar?

El tema de refuerzos contempla la llegada de gente de calidad, de refuerzos que vengan a aportar?

Jugará con lo que tiene?

Seguramente pronto lo sabremos y ojalá y de verdad el esfuerzo que se está haciendo para renovar al equipo en distintas áreas, rinda resultados en el corto plazo.

Ya tendremos tiempo para responder las preguntas formuladas líneas arriba.

Nosotros como siempre, veremos y diremos.

