Presuntos trabajadores de Luz y Fuerza repudian candidatura de Miguel Márquez en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – Con escrito de inconformidad dirigido a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum Pardo, el grupo Electricista Democráticos del SME, repudiaron la candidatura de Miguel Márquez Ríos a la diputación local por el distrito 02.

El escrito fue entregado el pasado jueves 25 de abril, cuando la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo arribó a la ciudad de Huachinango, los miembros del grupo Electricista Democráticos del SME le hicieron saber de su total rechazo a la candidatura de Miguel Márquez Ríos en la diputación local por el distrito 2.

“De acuerdo a los principios y valores manifestados siempre por nuestro presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador de no impulsar la corrupción, el caciquismo, no robar, no mentir, no traicionar y no seguir permitiendo la usurpación y poder de quienes se dicen ser morenistas, cuando traen un trayectoria política prianistas, como Miguel Márquez Ríos.

“Repudiamos esa candidatura de mafia política, ya que esa persona no deseada fue el principal protagonista y cómplice de la extinción de LYFE, quien se benefició junto con Martin Esparza Flores vendiendo y afectando a miles de ex electricistas, que quedaron en el desamparo laboral en el 2009 ante la extinción de LYFE”.

Calificando como un grave retroceso a la región de injusticia: “No contará con nuestro voto de confianza personaje traidor en la diputación local por el distrito 02, Miguel Márquez Ríos”.