Fer Morales recibe y apoya a Jorge Máynez en su visita a Puebla

Desde Puebla

El candidato a la gubernatura de Puebla, Fernando Morales, quien días antes también participó en el evento “Hablemos por México”, mostró su apoyo a Álvarez Máynez quien conversó con la comunidad UPAEP.

El candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Máynez, se presentó en las instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla para escuchar y atender las problemáticas de los universitarios.

En el conversatorio dónde los candidatos al gobierno del estado y a la presidencia de la república, externaron las propuestas que Movimiento Ciudadano tiene para los temas de educación, medio ambiente, salud, economía, seguridad, arte y cultura.

“Tu estudias historia no para tener los ojos en el pasado, sino para tener un marco de referencia que te permita con las lecciones de la historia ver hacia el futuro”. Mencionó Máynez a los estudiantes presentes en el evento.

El trabajo en equipo fue demostrado con la participación de Fer Morales y Jorge Máynez al comentar que los jefes de gobierno y la presidencia deben ser honestos con los ciudadanos y rendir cuentas claras, mostrando públicamente los números financieros que manejan los gobiernos, cada tres meses.

“No sé cómo me va a ir el 2 de junio, pero me voy a quedar a luchar con ustedes, lo que me queda de vida para transformar México”. Concluyó el candidato a la presidencia nacional.