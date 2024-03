Campo de golf es de la Nación no de Salinas Pliego.-AMLO

REFORMA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el campo de golf de Huatulco al que llegó la Guardia Nacional ayer es de la Nación y no del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Durante la mañanera en La Paz, Baja California Sur, López Obrador explicó que el empresario tenía una concesión que se venció.

“Existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego”, dijo AMLO.

“Se vence el contrato, porque lo que pagaba de acuerdo a lo que me informaron de contraprestación por tener la concesión, porque el campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la Nación, son terrenos de la Nación, no es propiedad privada, no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión”.

“Se vence la concesión y nosotros planteamos igual que aquí, vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública, resulta que había que pagarles el agua, el mantenimiento, y salía más caro el caldo que las albóndigas”.

El Mandatario federal dijo que se ofreció al empresario comprar el campo de golf pero no quiso.

“Entonces nosotros tenemos que cuidar lo público y dijimos vamos a vender el campo de golf, no es así nada más a cualquier precio, hay un procedimiento, se tiene que hacer un avalúo, la Secretaría de Hacienda hace un avalúo y se hizo el avalúo y creo que llegaba a 600 millones, 420 millones. Entonces si ya lo tenían en concesión y se les termina el contrato se les planteó cómprenlo porque nosotros vamos a usar esos 420 millones para entregar uniformes escolares a los niños de Oaxaca, ese era el propósito”, expresó.

“Dijeron no, no lo compraron y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal, sacaron por ahí un documento donde supuestamente ya en nuestro gobierno un funcionario, que lo tenemos denunciado, les firmó una ampliación del contrato”.

El Presidente defendió la acción de la Guardia Nacional que “protegió” lo que es un bien público.

“¿Qué hicimos o hacia dónde nos llevaron? A que se decretó que el campo de golf iba a ser una Área Natural Protegida porque tiene playa, y es más, une dos Áreas Naturales Protegidas, entonces unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente, además ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como 3 mil familias que vivían en terrenos no regularizados también de Fonatur y ya les estamos entregando lotes y queremos poner orden”, agregó.

“A pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en Área Natural Protegida este terreno se llevó a unas personas ayer, antier, ayer, violando el decreto, entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público, que siempre fue pero se está recuperando”.

“Se hizo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria, no, nosotros no queremos la confrontación, nosotros lo que queremos es que se terminen en México los privilegios”.