El miércoles 13 de marzo se presenta una jornada futbolística llena de emociones con partidos de la Liga de Expansión MX, Concachampions, Champions League, Copa AUF Uruguay, Copa de Francia, Copa Libertadores, Liga 1 Perú, Liga MX Femenil y la Supercopa Argentina.

En la Liga de Expansión MX, Tepatitlán FC se enfrenta al Atlante a las 19:05 horas por ESPN y Star+, mientras que Cimarrones recibe a Mineros a las 21:05 horas por los mismos canales.

La Concachampions vive momentos cruciales con SV Robinhood enfrentando a Herediano a las 16:00 horas por FOX Sports Premium. Inter Miami CF buscará su pase a la siguiente ronda ante Nashville SC a las 18:15 horas por FOX Sports Premium. Y en el duelo estelar de la noche, Club América y Chivas definen su serie de Octavos de Final en el Estadio Azteca a las 20:30 horas por FOX Sports Premium.

La Champions League también tiene acción con el Atlético de Madrid recibiendo al Inter de Milán a las 14:00 horas por HBO Max. A la misma hora, el Borussia Dortmund se enfrenta al PSV Eindhoven por HBO Max y TNT Sports.

En la Copa AUF Uruguay, Defensor Sporting se mide ante Danubio a las 17:30 horas por Star+.

La Copa de Francia presenta un duelo de alto calibre con el PSG recibiendo al Nice a las 14:10 horas por TVC Deportes.

La Copa Libertadores también tiene partidos emocionantes: Colo Colo vs. Trinidense a las 18:00 horas por Star+ y Pluto TV, y RB Bragantino vs. Botafogo a las 18:30 horas por Star+.

En la Liga 1 Perú, Cienciano se enfrenta a Alianza Lima a las 17:30 horas por Fanatiz, mientras que Sporting Cristal recibe a Melgar a las 20:00 horas por Fanatiz.

La Liga MX Femenil también se juega este miércoles con el Puebla enfrentando al Atlas a las 17:00 horas por Fanatiz, Amazon, Vix Gratis y FOX Sports.

Y para cerrar la jornada futbolística, la Supercopa Argentina enfrenta a River Plate y Estudiantes LP a las 18:10 horas por Star+.

Partidos para hoy miércoles 13 de marzo; Concachampions, Champions League y más.

LIGA DE EXPANSIÓN MX

Tepatitlán FC vs Atlante

19:05 horas por ESPN y Star+

Cimarrones vs Mineros

21:05 horas por ESPN y Star+

CONCACHAMPIONS

SV Robinhoo vs Herediano

16:00 horas por FOX Sports Premium

Inter Miami CF vs Nashville SC

18:15 horas por FOX Sports Premium

América vs Chivas

20:30 horas por FOX Sports Premium

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

At Madrid vs Inter Milan

14:00 horas por HBO Max

Borussia Dortmund vs PSV

14:00 horas por HBO Max y TNT Sports

COPA AUF URUGUAY

Defensor Sporting vs Danubio

17:30 horas por Star+

COPA DE FRANCIA

PSG vs Nice

14:10 horas por TVC Deportes

COPA LIBERTADORES

Colo Colo vs Trinidense

18:00 horas por Star+ y Pluto TV

RB Bragantino vs Botafogo

18:30 horas por Star+

LIGA 1 PERÚ

Cienciano vs Alianza Lima

17:30 horas por Fanatiz

Sporting Cristal vs Melgar

20:00 horas por Fanatiz

LIGA MX FEMENIL

Puebla vs Atlas

17:00 horas por Fanatiz, Amazon, Vix Gratis y FOX Sports

SUPERCOPA ARGENTINA

River Plate vs Estudiantes LP

18:10 horas por Star+