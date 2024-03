¡Habrá Concachampions Femenil! Concacaf anuncia la Copa de Campeones W

EL UNIVERSAL

Los mejores clubes femeninos de la CONCACAF se enfrentarán por primera vez en la historia en la edición inaugural de la Copa de Campeones W, que servirá como torneo clasificatorio para el Mundial femenino de la FIFA, anunció el martes la CONCACAF.

La primera fase del torneo incluirá una ronda preliminar y también una fase de grupos que se realizarán en agosto, septiembre y octubre de este año. Las semifinales y final serán en mayo de 2025.

“El lanzamiento de la Copa de Campeones CONCACAF W es el próximo paso emocionante en nuestro viaje hacia el desarrollo de todos los aspectos del fútbol femenino en nuestra región”, dijo Víctor Montagliani, presidente del organismo.

Para la primera edición, se contempla que 11 clubes lograrán su boleto de acuerdo con resultados de méritos deportivos que serán propuestos por cada nación y que después tendrán que ser ratificados por la CONCACAF.

Estados Unidos y México, que poseen las ligas para mujeres más fuertes en la región, tienen asignados tres cupos directamente en la fase de grupos. Jamaica, Costa Rica y Panamá tendrán derecho a un cupo por país en esa fase, mientras que los equipos de Canadá y El Salvador deberán participar en una ronda preliminar para determinar quién avanza.

“La Copa Campeones CONCACAF W brindará una tremenda oportunidad deportiva para los clubes y esperamos que la primera edición comience en agosto de este año y abrir un camino emocionante hacia el nuevo Mundial de Clubes Femenino de la FIFA”, agregó Montagliani.

