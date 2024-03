Suma Lalo Castillo más adhesiones en 11 municipios de la Mixteca Poblana

Staff/RG

Su compromiso es recorrer las 47 demarcaciones que integran el Distrito 14 de Izúcar de Matamoros

El candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Lalo Castillo López, llega a su séptimo día de campaña por la Diputación Federal por el Distrito 14, con cabecera en Izúcar de Matamoros, sumando el apoyo total de las y los habitantes de 11 municipios de la región.

Este día, Lalo Castillo visitó el municipio de Tepeojuma donde presentó a la ciudadanía sus propuestas de transformación para la Mixteca, que impulsará desde la Cámara de Diputados.

En su inicio de campaña, el candidato de Morena, PT y Partido Verde se comprometió a recorrer los 47 municipios que conforman el Distrito 14 federal en los primeros 20 días de campaña, por lo que confió que logrará este objetivo.

Agregó que a cada rincón de la Mixteca llegará esta revolución pacífica de las conciencias, que es la Cuarta Transformación, por lo que agradeció el respaldo de la gente que se está sumando a su proyecto legislativo.

Subrayó que a cada comunidad que llega, la esperanza de las y los mixtecos se refuerza para que se consolide el proyecto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum y los candidatos de Morena a las diputaciones federales y senadurías por Puebla.

“Soy un hombre de trabajo, que no descansa; un hombre de familia que no roba, que no miente y no traiciona al Pueblo porque eso quiere Morena, que el beneficio sea para el Pueblo, remató Lalo Castillo.