Normalistas de Ayotzinapa tumban puerta de Palacio Nacional para intentar entrar a hablar con AMLO

Esta mañana normalistas de Ayotzinapa derribaron con una camioneta una puerta de Palacio Nacional, ubicada sobre la calle de Moneda, para poder ingresar al recinto y que los atienda el presidente Andrés Manuel López Obrador mientras ofrece su conferencia mañanera.

“Lo que queremos es conocer la verdad -desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014-, vamos a lograrlo y vamos a encontrar a los jóvenes. Es importante”. “Pero esto ya es otra cosa, esto tiene otros propósitos”, aseguró AMLO tras la manifestación.

“De todas maneras vamos a recibir a los familiares de los estudiantes. Como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes. Pero no que les tenemos que dar información, porque ya no les tenemos confianza a los asesores. No les tengo confianza, y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza, porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes tengo pruebas participaron en la desaparición de los jóvenes. No permiten que yo hable con los padres y con las madres”, dijo desde Palacio Nacional mientras equipos de seguridad de Palacio Nacional tratan de contener a los encapuchados.

El presidente dijo que no se reunirá hoy con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a que irrumpieron en Palacio Nacional y dijo que “los va a atender el subsecretario”.