Con menciones a AMLO, Luis Miguel Barbosa y Monreal, Alejandro Armenta dejó el senado

Desde Puebla

Discurso de despedida de Alejandro Armenta Mier como senador:

“Hoy, a 2,005 días de la conformación de este pleno; quiero agradecer la apertura y oportunidad de contribuir al desarrollo de nuestro país y de nuestros estados.

Sin menosprecio a las distintas fuerzas políticas que componen esta soberanía, puedo asegurar que los logros de la Cámara Alta son el resultado de cada unade las Senadoras y Senadores que se encuentran en este recinto.

Por mandato de un pueblo plural nosotros, todas y todos nosotros comenzamos esta etapa en el Senado de la República, con distintas ideologías, proyectos y anhelos a favor de nuestros paisanos, pero con una sola convicción: el poder se convierte en virtud siempre y cuando se pone al servicio de los demás.

Agradezco a las Senadoras y Senadores que presidieron conmigo la Comisión de Hacienda y Crédito Público; 4 años para sentar las bases de la separación del poder económico del poder político.

De ser parte de la Comisión De Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para beneficiar al Sector Primario, Secundario y Terciario, y lograr la soberanía alimentaria.

También agradecer haber pertenecido a la Comisión de Relaciones Exteriores, que junto con el Doctor Héctor Vasconcelos, ponderó preservar la dignidad de los

mexicanos en el extranjero, la no intervención y autodeterminación de las naciones.

Al Senador Gustavo Madero que por medio de la Comisión de Economía defendió los derechos de los ciudadanos para garantizar la distribución equitativa de la riqueza: quien gane más, pague más y quien gane menos, pague menos.

Y hoy a quienes me acompañan presidiendo la comisión de Puntos Constitucionales.

Mi admiración y respeto a aquellos que me antecedieron como Presidente de la Mesa Directiva del Senado:

• Senador Martí Batres,

• Senadora Mónica Fernández Balboa,

• Senador Eduardo Ramírez,

• Senadora Olga Sánchez Cordero.

Ya que no solo se cuida el trabajo del pleno sino se articula el día a día y el bien hacer de todo este órgano.

Como Presidente del Senado expusimos la grandeza cultural de los 217 municipios de Puebla y de los 31

Estados de donde provienen mis compañeros. Dimos a conocer el talento de más de 6 mil poblanas y poblanos que visitaron nuestra sede: deportistas, artistas, académicos, organizaciones sociales, estudiantes, científicos, empresarios y líderes sociales.

Fui el segundo poblano en presidir la Mesa Directiva del Senado, antes de mí el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, hombre tenaz, íntegro y virtuoso; que con su liderazgo político se convirtió en un referente del Poder Legislativo.

Ser Senador y Presidente de este órgano ha sido hasta ahora el más grande honor que he tenido al servir a mi país.

Estoy convencido que la lucha que dimos desde esta trinchera, marcará precedentes políticos, económicos, sociales, culturales y académicos en la historia de nuestra nación.

El legado del Humanismo Mexicano servirá como hoja de ruta para aquellos que busquen el desarrollo de nuestro país.

Antes de concluir, me gustaría dar una mención especial a quienes nos fortalecieron desde sus responsabilidades y trabajo cotidiano:

A los presidentes de los grupos parlamentarios

• Senador, Ricardo Monreal ,MORENA

• Senador, Julen Rementeria del Puerto, PAN

• Senador, Manuel Añorve Baños, PRI

• Senador, Clemente Castañeda Hoelflich, MC

• Senador, Raúl Bolaños Cacho Cue ,VERDE

• Senadora, Geovanna Bañuelos, PT

• Senadora, Sasil de Leon Villard, PES

• Senador, Miguel Ángel Mancera Espinoza, PRD

• Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Grupo Plural

• Doctor Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

• Mtro Mauricio Farah Gebara, Secretario de Servicios Administrativos

• Cynthia Murrieta Moreno, Directora General del Centro de Capacitación y Formación Permanente.

• Mtra. Sulma Campos Mata, Titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género.

• Mtro. Carlos Cruz Arzate, Coordinador de Comunicación Social.

• Lic. Aliza Klip Moshinsky, Coordinadora del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

• Dr. Fredy Erazo Juárez, Coordinador General de la Unidad de Transparencia.

• Lic. Andrés Lozano Lozano, Titular de la Contraloría Interna.

• Lic. Eduardo Fernández Sánchez, Director del Canal de Televisión del Congreso.

• Mtro. Rodrigo Ávila Barreiro, Secretario Técnico del Instituto Belisario Domínguez.

• Lic. Zuleyma Huidobro González, Directora General de Asuntos Jurídicos.

• Lic. Eduardo Medel Quiroz, Director General de Recursos Humanos.

• Lic. Fidel Ortiz Barragán, Director General de Resguardo Parlamentario.

• María Cristina Gallardo García Rojas, Jefa de la Unidad de Atención a Senadores.

• Lic. Gabriel Arturo Sánchez Salinas, Jefe de la Unidad de Eventos.

A ellas, a ellos y a todo su equipo, muchas gracias.

Manifiesto mi respeto y compromiso rumbo a la nueva encomienda de las poblanas y poblanos; me seguiré conduciendo bajo la máxima estipulada por nuestro líder moral y político, Andrés Manuel López Obrador: mi lealtad en no mentir, no robar y no traicionar.

Y juro ante este pleno que todo pensamiento y acción durante 35 años de servicio público ha sido “Por Amor a Puebla”.